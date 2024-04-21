ВАКС освободил от ответственности двух фигурантов дела «Роттердам+» из-за сроков давности

Суд освободил бывших членов НКРЭКУ от уголовной ответственности за служебную халатность.

Высший антикоррупционный суд принял решение освободить от уголовной ответственности за служебную халатность бывших членов Национальной комиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - Бориса Цыганенко и Юрия Голляка. Об этом сообщила антикоррупционная организация Transparency International Ukraine.

Кроме того, не будут рассматриваться и гражданские иски по возмещению убытков. Причиной стало то, что сроки давности уже истекли. Сторона обороны утверждает, что уголовное нарушение было завершено еще в 2016 году - тогда, когда члены НКРЭКУ проголосовали за внедрение "формулы Роттердам+".

Прокурор не высказал возражений относительно решения ходатайства, но отметил, что преступление было совершено после голосования.

По данным следствия, в течение 2016-2019 годов действовала формула, по которой были внесены дополнительные расходы на транспортировку угля для тепловых электростанций из портов в Роттердаме. Однако фактической транспортировки не было, что привело к переплате конечным потребителям, а ДТЭК получала сверхприбыли. Общую сумму убытков оценивают в более 38 миллиардов гривен.

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