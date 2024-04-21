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ВАКС освободил от ответственности двух фигурантов дела «Роттердам+» из-за сроков давности

08:12, 21 апреля 2024
Суд освободил бывших членов НКРЭКУ от уголовной ответственности за служебную халатность.
ВАКС освободил от ответственности двух фигурантов дела «Роттердам+» из-за сроков давности
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Высший антикоррупционный суд принял решение освободить от уголовной ответственности за служебную халатность бывших членов Национальной комиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - Бориса Цыганенко и Юрия Голляка. Об этом сообщила антикоррупционная организация Transparency International Ukraine.

Кроме того, не будут рассматриваться и гражданские иски по возмещению убытков. Причиной стало то, что сроки давности уже истекли. Сторона обороны утверждает, что уголовное нарушение было завершено еще в 2016 году - тогда, когда члены НКРЭКУ проголосовали за внедрение "формулы Роттердам+".

Прокурор не высказал возражений относительно решения ходатайства, но отметил, что преступление было совершено после голосования.

По данным следствия, в течение 2016-2019 годов действовала формула, по которой были внесены дополнительные расходы на транспортировку угля для тепловых электростанций из портов в Роттердаме. Однако фактической транспортировки не было, что привело к переплате конечным потребителям, а ДТЭК получала сверхприбыли. Общую сумму убытков оценивают в более 38 миллиардов гривен.

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