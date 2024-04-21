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В Украине сформируют отдельные воинские подразделения для осужденных, – Малюська

08:48, 21 апреля 2024
Мобилизованные подразделения осужденных смогут помочь в строительстве объектов военной инфраструктуры и создании оборонительных сооружений на фронте.
В Украине сформируют отдельные воинские подразделения для осужденных, – Малюська
Фото: Минюст
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В Вооруженных силах Украины сформируют отдельные подразделения для осужденных. Такие подразделения помогут избежать неравного подхода к военной службе для тех, кто уже отбыл наказание. Об этом сообщил Министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона, пишет Интерфакс-Украина.

"Законодательство содержит определенные гарантии, которые обеспечат, чтобы имплементация закона была эффективной. В частности, это не только добровольная, то есть контрактная форма службы (чтобы согласие было с обеих сторон), но и создание отдельных подразделений, где будут служить те, кто был освобожден из мест лишения свободы. Чтобы не было разного подхода, чтобы кто-то, вдруг выйдя из тюрьмы, не оказался в "ужгородском котле", не выполняя свой воинский долг. Собственно, поэтому равный подход, одинаковый подход, независимо от того - это коррупционер... или это будет обычный уголовный преступник", - отметил глава Минюста.

По словам Малюськи, такие мобилизованные подразделения смогут помочь в строительстве объектов военной инфраструктуры и создании оборонительных сооружений на фронте.

"Я уверен, что такие подразделения могут выполнять работы по построению военной инфраструктуры, различных инженерных препятствий для нашего противника, защитных сооружений. Наши военные много времени копают. Я думаю, что здесь наши "воспитанники" могут дать фору многим военным", - подчеркнул он.

Малюська также подчеркнул, что осужденные, которые чувствуют призвание к защите страны, будут мобилизованы только по добровольному согласию.

"Правила одинаковы для всех. Конституция не содержит исключений. Каждый обязан защищать Родину. Это - обязанность каждого. Тем более, желающих у нас достаточно - тысячи тех, кто находится в местах лишения свободы, имеют такое желание", - подчеркнул он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что по словам соавтора законопроекта о мобилизации осужденных №11079-1, председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк, осужденные смогут служить не только на должностях рядовых, но и сержантов, офицеров.

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