Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених – хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення та як вони будуть служити

Президент підписав закон про мобілізацію засуджених: чи зможуть потім звільнити з військової служби осіб, до яких застосували умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, та чи матимуть вони право на відпустку.

Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав Закон 3687-IX (законопроект 11079-1) про мобілізацію засуджених.

Відповідно до змін Кримінальний кодекс доповнили двома новими статтями 81-1 і 336-2.

Стаття 81-1 регулюватиме процедуру умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби.

Так, передбачається, що під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, судом може бути застосовано умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

В свою чергу, нова стаття 336-2 КК передбачає відповідальність за ухилення від прийняття на військову службу за контрактом особою, яку звільнено умовно-достроково від відбування покарання для проходження військової служби. Таке ухилення буде каратися позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

До кого не зможуть застосувати УДЗ

Умовно-дострокове звільнення (УДЗ) від відбування покарання не буде застосовуватися до осіб, засуджених за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджених за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи засуджених за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-1561 , 258-258-6, ч. 4 статті 286-1, статтею 348 КК, а також до засуджених службових осіб, які згідно з пунктом 1 ч. 3 примітки до статті 368 КК займали особливо відповідальне становище.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», таким чином УДЗ не можна буде застосувати до осіб, засуджених за статтями про згвалтування, сексуальне насильство та подібні злочини, теракт, створення терористичної організації та подібні злочини, за керування авто в стані сп’яніння, якщо це спричинило загибель кількох осіб, за посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

У разі застосування судом УДЗ така особа звільняється умовно-достроково від відбування лише основного покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

УДЗ може бути застосовано судом, якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу за контрактом та відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним статтею 21-5 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». А у цій статті визначать, в свою чергу, що вимоги полягають у наступному:

яким залишилося до досягнення віку, передбаченого статтею 22 цього Закону, не менше 3 років;

придатні до військової служби за станом здоров’я;

пройшли професійно-психологічний відбір;

мають достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов’язків військової служби.

При цьому у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлюється, що на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, які засуджені за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки, засуджені за вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи засуджені за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1 , 258-258-6 , ч. 4 статті 286-1 , статтею 348 КК, а також засуджені службові особи, які згідно з п. 1 ч. 3 примітки до статті 368 КК займали особливо відповідальне становище.

Такі особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.

Зміни до КВК: в якому порядку здійснює представлення до УДЗ установа виконання покарань

Кримінально-виконавчий кодекс доповнять статтею 154-1 про порядок умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби.

Так, стосовно засудженого, який виявив бажання проходити військову службу на підставі, визначеній статтею 81-1 КК, може бути застосовано УДЗ від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом.

За заявою засудженого установа виконання покарань у порядку, встановленому Мінюстом, вживає невідкладних заходів щодо можливості представлення його до УДЗ від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом та організовує проходження таким засудженим первинного медичного огляду у закладах охорони здоров’я ДКВС та в інших закладах охорони здоров’я державної чи комунальної форми власності.

Питання щодо можливості представлення засудженого до УДЗ за наявності позитивних результатів первинного медичного огляду попередньо розглядається установою виконання покарань за обов’язковою участю (у тому числі в режимі відеоконференції) представника ТЦК за місцем розташування установи виконання покарань, а також представника військової частини, в якій засуджений планує проходити військову службу за контрактом. За результатами такого попереднього розгляду засудженому територіальним центром комплектування може бути видано направлення для проходження військово-лікарської комісії.

Установа виконання покарань сприяє, а ТЦК організовує проходження засудженим ВЛК.

У разі визнання засудженого придатним до військової служби за станом здоров’я копія довідки ВЛК з постановою про придатність невідкладно, але не пізніше 24 годин, надається установі виконання покарань.

За результатами прийняття рішення про можливість представлення засудженого до УДЗ установа виконання покарань невідкладно, але не пізніше 24 годин надсилає до суду:

клопотання (подання),

заяву засудженого про бажання проходити військову службу за контрактом,

письмову згоду командира військової частини, в якій засуджений планує проходити військову службу за контрактом,

копію військово-облікових документів

копію довідки ВЛК з постановою про придатність до військової служби для розгляду.

Як буде розглядатися в суді

Закон вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу, які стосуються як процедури розгляду питання УЗД, так і загальних питань участі у судовому засіданні.

У статті 539 КПК встановлять, що питання про УДЗ від відбування покарання для проходження військової служби вирішуються судом за клопотанням (поданням) органу або установи виконання покарань.

Судове засідання щодо розгляду клопотання (подання) про УДЗ проводиться за участю прокурора, засудженого та представника установи виконання покарань.

У разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні клопотання (подання) про УДЗ розгляд повторного клопотання чи подання органу або установи виконання покарань з цього самого питання та стосовно тієї самої засудженої особи може мати місце не раніше як через 3 місяці з дня винесення ухвали суду про відмову.

У статті 376 КПК з’явиться нова частина, за якою ухвала суду про УДЗ на підставі, визначеній статтею 81-1 КК, або про відмову в УДЗ невідкладно, але не пізніше 24 годин після її проголошення, надсилається до відповідного ТЦК, а також до органу або установи виконання покарань.

У статті 535 КПК передбачать, що судове рішення про УДЗ або про відмову невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання рішенням законної сили надсилається до відповідного ТЦК, а також до органу або установи виконання покарань для його виконання.

Ч. 1 ст. 537 КПК доповнять нормою, що під час виконання вироків суд, визначений ч. 2 статті 539 КПК, має право вирішувати питання про УДЗ від відбування покарання для проходження військової служби.

При ухваленні рішення про УДЗ суд покладає на особу, звільнену від відбування покарання, обов’язок невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання законної сили судовим рішенням про УДЗ, прибути у супроводі Нацгвардії до відповідного ТЦК для укладання контракту та проходження військової служби.

При УДЗ з установи виконання покарань на підставі ухваленого судового рішення, що набрало законної сили, особа передається підрозділам Нацгвардії для її супроводження з установи виконання покарань до ТЦК. Порядок взяття засуджених на військовий облік, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору, перелік ТЦК, які здійснюють облік осіб, звільнених умовно-достроково, а також порядок їх супроводження Нацгвардією до ТЦК, а також відповідних підрозділів ЗСУ до спеціалізованого підрозділу військової частини для укладання контракту та проходження військової служби, а також порядок взаємодії ТЦК, установ виконання покарань та Національної гвардії визначаються Кабміном.

Останнім днем відбування кримінального покарання особою, до якої було застосовано УДЗ, є день її передачі до підрозділів Нацгвардії для доставляння до відповідного ТЦК.

Також у Законі «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» передбачать, що адміністративний нагляд за особами, звільненими з установи виконання покарань на підставі 81-1 КК, здійснюється командиром військової частини, в якій особа проходить військову службу. Особи, стосовно яких встановлено адміннагляд, беруться у військовій частині на окремий облік.

У разі вчинення особою, до якої було застосовано УДЗ, протягом невідбутої частини покарання нового кримінального правопорушення суд призначає такій особі покарання за правилами, передбаченими статтями 71 і 72 КК.

Особливості прийняття та проходження військової служби у ЗСУ

Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» доповнять новою главою про особливості прийняття на військову службу за контрактом та проходження військової служби у ЗСУ особами з числа громадян України, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання.

Зокрема, у статті 21-5, яка буде регулювати прийняття на військову службу, встановлять, що особи, які умовно-достроково звільнені від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81-1 КК, приймаються на військову службу до ЗСУ за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу, а також офіцерського складу відповідно до військових звань, за якими вони перебувають на військовому обліку.

Перелік посад, які можуть бути заміщені особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81-1 КК, визначається Генштабом ЗСУ.

На військову службу за контрактом приймаються особи, звільнені за УДЗ, які відповідають таким вимогам:

яким залишилося до досягнення віку, передбаченого статтею 22 цього Закону, не менше трьох років;

придатні до військової служби за станом здоров’я;

пройшли професійно-психологічний відбір;

мають достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов’язків військової служби

Для прийняття на військову службу осіб, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом і розглядаються до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, установи виконання покарань звертаються до ТЦК за місцем їх розташування.

Процедура оформлення на військову службу за контрактом, порядок і правила укладення контракту, припинення (розірвання) контракту та наслідки його припинення (розірвання), порядок присвоєння військових звань та проходження військової служби визначаються положенням про проходження військової служби та іншими актами.

У статті 21-6 встановлять особливості проходження військової служби особами, звільненими за УДЗ.

Так, у контракті про проходження військової служби для таких осіб випробування не встановлюється.

Для військовослужбовців із числа осіб, звільнених умовно-достроково, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, строк військової служби становить до закінчення особливого періоду.

Такі особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин (спеціалізованих військових частинах). Порядок створення та функціонування спецпідрозділів визначається Міноборони.

Чи будуть звільняти з військової служби осіб, до яких застосували УДЗ

Статті 21-7 та 26 регулюватимуть порядок звільнення з військової служби.

Так, звільнення з військової служби військовослужбовців з числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі статті 81-1 КК здійснюється в порядку, передбаченому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Контракт осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81-1 КК, припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставі:

а) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

б) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення або обмеження волі;

в) у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням рішення про демобілізацію.

Як вже було сказано, також встановлюється, що на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням (крім водіїв, що скоїли ДТП з тяжкими наслідками в стані сп’яніння, певних топ-посадовців та інших).

Такі особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.

Чи зможуть надати відпустку

Також новий закон доповнює Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» нормою про те, що військовослужбовцям із числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання на підставі, визначеній статтею 81-1 КК та які проходять військову службу за контрактом, щорічна основна відпустка не надається, але може надаватися відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше 10 календарних днів.

Військовослужбовцю на підставі висновку військово-лікарської комісії надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Відпустка надається виключно за місцем перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я.

Військовослужбовці під час лікування та реабілітації у закладах охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкування забезпечуються за рахунок державного бюджету щоденним харчуванням за нормою №5, яка застосовується у військово-медичних закладах. Оплата здійснюється Міністерством оборони по факту надання послуги на основі щомісячного звіту медичного закладу.

В свою чергу, в Законі «Про Національну гвардію України» передбачать, що Нацгвардія супроводжує осіб, до яких судом було застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, до відповідного ТЦК для передачі керівнику такого центру або визначеній ним уповноваженій особі. Військовослужбовці Національної гвардії під час доставлення таких осіб мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю за наявності умов.

Крім того, новий закон виключає ч. 2 статті 12 Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Наразі ч. 2 ст. 12 визначає, що підслідність кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території, визначається Генпрокурором або першим заступником чи заступником Генпрокурора, який виконує обов’язки Генпрокурора. Матеріали досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень, кримінальні провадження щодо яких знаходяться на стадії досудового розслідування, повинні бути передані у розумний строк органам досудового розслідування, визначеним Генпрокурором або першим заступником чи заступником Генпрокурора, який виконує обов’язки Генпрокурора.

Також законодавці вирішили встановити у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу», що у випадках, передбачених законом, іноземці та особи без громадянства (у тому числі звільнені з полону до завершення бойових дій у порядку, визначеному КМУ), які на законних підставах перебувають на території України, можуть у добровільному порядку (за контрактом) проходити військову службу у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Нацгвардії.

Крім того, у ч. 9 статті 336 КПК буде передбачено, що якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, тримається в установі попереднього ув’язнення або установі виконання покарань, дії, передбачені абзацом 2 ч. 7 ст. 336 КПК, здійснюються службовою особою такої установи (повинен буде вручити такій особі пам’ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення судового засідання).

Особа, яка тримається в установі попереднього ув’язнення або установі виконання покарань, може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні такої установи за допомогою її технічних засобів та з використанням власного кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У разі відсутності власного КЕП участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції здійснюється з використанням електронного кабінету установи або кабінету її службової особи. Технічну можливість участі у відеоконференції, належну якість зображення та звуку, інформаційну безпеку тощо забезпечує така установа.

Автор: Наталя Мамченко

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