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ВККС повідомляє про публічне обговорення проекту Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів

16:54, 17 травня 2024
У ВККС наразі тривають заходи з підготовки до затвердження Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів.
ВККС повідомляє про публічне обговорення проекту Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України запрошує до громадського обговорення розробленого проєкту Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів.

«Пропозиції, зауваження до проєкту за формою згідно з цим посиланням, а також заявки для участі в публічному обговоренні просимо надіслати не пізніше за 24 травня 2024 року на електронну адресу Комісії: [email protected]», — повідомляють у ВККС.

Про дату, час, місце та форму проведення публічного обговорення проєкту Положення буде повідомлено додатково.

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