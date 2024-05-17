ВККС повідомляє про публічне обговорення проекту Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України запрошує до громадського обговорення розробленого проєкту Положення про порядок складання кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів.
«Пропозиції, зауваження до проєкту за формою згідно з цим посиланням, а також заявки для участі в публічному обговоренні просимо надіслати не пізніше за 24 травня 2024 року на електронну адресу Комісії: [email protected]», — повідомляють у ВККС.
Про дату, час, місце та форму проведення публічного обговорення проєкту Положення буде повідомлено додатково.
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