У Києві сталася потрійна ДТП, в якій загинула півторарічна дівчинка і постраждала вагітна жінка, фото з місця трагедії

Дівчинка 2022 року народження отримала смертельні тілесні ушкодження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпровському районі Києва сталася смертельна аварія, в якій загинула півторарічна дівчинка. Також внаслідок ДТП чоловік та вагітна жінка отримали тяжкі травми.

Як повідомляє столична поліція, 39-річний водій «BMW», рухаючись по Броварському проспекту, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем «Changan».

Від удару водій «Changan» втратив курсову стійкість та зіткнувся з «Chevrolet Aveo», який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП травмувались водій та вагітна пасажирка «Chevrolet Aveo» - їх у важкому стані було госпіталізовано до лікарні, а дівчинка 2022 року народження отримала смертельні тілесні ушкодження.

Поліцейські затримали водія «BMW» у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що винуватець аварії був тверезий.

За вказаним фактом слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Затриманому готується повідомлення про підозру, санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.