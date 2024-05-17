В Киеве произошло тройное ДТП, в котором погибла полуторагодовалая девочка и пострадала беременная женщина, фото с места трагедии

Девочка 2022 года рождения получила смертельные телесные повреждения.

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В Днепровском районе Киева произошла смертельная авария, в которой погибла полуторагодовалая девочка. Также в результате ДТП мужчина и беременная женщина получили тяжелые травмы.

Как сообщает столичная полиция, 39-летний водитель «BMW», двигаясь по Броварскому проспекту, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Changan».

От удара водитель «Changan» потерял курсовую устойчивость и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении «Chevrolet Aveo».

В результате ДТП травмировались водитель и беременная пассажирка «Chevrolet Aveo» - они в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу, а девочка 2022 года рождения получила смертельные телесные повреждения.

Полицейские задержали водителя BMW в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что виновник аварии был трезв.

По указанному факту следователями полиции Киева начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Задержанному готовится сообщение о подозрении, санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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