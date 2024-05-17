Избран председатель Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области

Суд возглавил Олег Выйванко

17 мая состоялось собрание судей Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщается на сайте судебного учреждения.

Путем тайного голосования, единогласно председателем Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области избран Олег Выйванко.

Полномочия председателя местного суда определены статьей 24 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Ранее мы писали, что избран председатель Заводского районного суда Днепродзержинска.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще избран председатель Шацкого районного суда Волынской области.

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