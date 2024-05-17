Обрано голову Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області

Суд очолив Олег Вийванко

17 травня відбулися збори суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, на порядок денний якого було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляється на сайті судової установи.

Шляхом таємного голосування, одноголосно головою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області обрано Олега Вийванка.

Повноваження голови місцевого суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Раніше ми писали, що обрано голову Заводського районного суду Дніпродзержинська.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Ще обрано голову Шацького районного суду Волинської області.

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