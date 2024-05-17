18 мая вступает в силу закон об усилении мобилизации: выполнил ли Кабмин требования закона

У Кабмина было время до 18 мая, чтобы пересмотреть порядок бронирования военнообязанных.

Уже завтра, 18 мая, вступает в силу закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449). Напомним, что законопроект становится законом после того, как он принят Верховной Радой в целом. Отдельно в каждом законе определяется порядок его вступления в силу.

Закон был опубликован в газете «Голос Украины» 17 апреля. С этого времени начался отсчет месячного срока, в который Кабмин должен был принять ряд нормативно-правовых актов, направленных на реализацию закона. То есть до 18 мая.

В частности, Кабмин должен был пересмотреть порядок бронирования, ведь закон вводит совершенно новые правила для этого и вводит новый перечень лиц, имеющих право на бронирование. При этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», к тому же закон допускает двойное толкование. Конкретизировать эти нормы мог бы Кабмин в своем постановлении, по состоянию на 17:00 17 мая новый порядок бронирования не опубликован.

Так, согласно п. 3 Заключительных и переходных положений Кабинету Министров Украины было поручено в месячный срок со дня опубликования этого Закона:

принять нормативно-правовые акты, вытекающие из настоящего Закона, в том числе определить с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, критерии, на основе которых соответствующие предприятия, учреждения и организации будут отнесены к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности население в особый период, а также критически важных для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, а их работники будут бронированы;

обеспечить функционирование при ЦНАП и центрах занятости рекрутеров для привлечения на военную службу;

пересмотреть порядок бронирования военнообязанных с учетом требований настоящего Закона и принять соответствующие нормативно правовые акты;

обеспечить привлечение во время действия военного положения к логистическому обеспечению деятельности войск (сил) предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности.

Напомним, что согласно статье 25 нового закона бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

1) в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в должностях:

государственной службы категории «А», председателей областных, районных, районных в городе (в случае создания) советов, сельских, поселковых, городских голов – все военнообязанные;

государственной службы категорий «Б», «В», в органах местного самоуправления - не более 50 процентов количества военнообязанных этих категорий в указанных органах;

2) в органах государственной власти, других государственных органах, Национальной полиции Украины, НАБУ, ГБР, органах прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (кроме военнообязанных, указанных в пункте 1 настоящей части), а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

3) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

4) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, устанавливаются КМУ.

Порядок и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, а также объем бронирования военнообязанных определяются настоящим Законом и нормативно-правовыми актами КМУ, принятыми на его выполнение.

Органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, осуществляющие бронирование военнообязанных, обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации военнообязанных, забронированных в порядке, КМУ, районном (городском) ТЦК, на территории ответственности которого они размещаются.

Также ранее в Кабмине объявили, что Правительство 10 мая утвердило Порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». В Порядке должно быть детализировано, что такое Электронный кабинет военнообязанного, как происходит взаимодействие «Оберега» с другими реестрами.

Однако прошло 7 дней со дня принятия, и по состоянию на 17:00 17 мая текст постановления еще не опубликован (хотя Электронный кабинет должен заработать уже завтра).

Напомним, что обеспечить создание и функционирование электронного кабинета призывника, военнообязанного или резервиста Кабмин должен до 18 июня.

Также до 18 июля правительство должно привести свои нормативно правовые акты в соответствие с настоящим Законом; обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно правовых актов в соответствие с настоящим Законом; ввести автоматизированный обмен данными между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Централизованным банком данных по проблемам инвалидности и/или предоставить органам ведения указанного реестра онлайн-доступ в указанный банк данных.

Автор: Наталья Мамченко

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