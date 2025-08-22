Верховный Суд вернул на новое рассмотрение дело по налоговым обязательствам на 11 млн грн после прекращения ФЛП

Дело о налоговых обязательствах, начисленных после прекращения предпринимательства, будет рассмотрено повторно.

Верховный Суд частично удовлетворил жалобу Государственной налоговой службы области и направил на новый судебный пересмотр дело о назначении налогового обязательства в размере 11 млн грн одному из плательщиков в связи с прекращением предпринимательской деятельности. Об этом сообщают в налоговой службе.

Суть дела

В деле № 420/37047/23 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу ГНС Одесской области, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Согласно материалам дела, 1 декабря 2020 года в Единый государственный реестр было внесено прекращение предпринимательской деятельности физического лица (далее — ФЛП, плательщик, истец) по его собственному решению.

В мае 2023 года ГНС провела документальную внеплановую выездную проверку истца по соблюдению налогового, валютного и иного законодательства за период 2018–2020 годов. По результатам проверки составлен акт и вынесено обжалуемое уведомление-решение о начислении налога на доходы, военного сбора, НДС и штрафных санкций на общую сумму 11 млн грн.

ФЛП в обоснование иска указал, что на момент направления приказа о проверке от 10.04.2023 и во время проведения проверки в мае 2023 года он находился за границей (с февраля 2022 года и на момент подачи иска за пределами Украины), поэтому он не был ознакомлен с приказом о проверке, не знал даты начала и места её проведения, не мог воспользоваться правом присутствия, подачи объяснений и документов. Отметка на почтовом уведомлении «истёк срок хранения» не доказывает, что он был должным образом уведомлен.

ГНС, в свою очередь, указала на обязанность налогоплательщика сообщать об изменении налогового адреса. Однако в материалах дела отсутствуют доказательства такого уведомления. Также апелляционные суды не учли правовые позиции Верховного Суда, изложенные в решениях по делам № 822/1212/16, № 826/27811/15, № 160/8441/18.

Выводы

Верховный Суд пришел к выводу, что кассационная жалоба контролирующего органа подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Положениями подп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 НКУ установлено, что документальная внеплановая проверка проводится в случае, если начата процедура, в том числе прекращения предпринимательской деятельности физического лица — предпринимателя.

Согласно п. 78.4 ст. 78 НКУ о проведении документальной внеплановой проверки руководитель контролирующего органа принимает решение, которое оформляется приказом.

Согласно п. 79.2 ст. 79 НКУ документальная внеплановая невыездная проверка проводится должностными лицами контролирующего органа исключительно на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, оформленного приказом, и при условии вручения налогоплательщику (его представителю) в порядке, определенном ст. 42 этого Кодекса, копии приказа о проведении документальной внеплановой невыездной проверки и письменного уведомления о дате начала и месте проведения такой проверки.

В случае направления (вручения) согласно ст. 42 НКУ налогоплательщику (его представителю) копии приказа о проведении документальной внеплановой невыездной проверки и письменного уведомления о дате начала и месте проведения внеплановой невыездной проверки путем направления по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении, документальная внеплановая невыездная проверка (кроме проверки, определенной статьей 200 этого Кодекса) начинается не ранее чем через 30 календарных дней с даты отправки такого уведомления и копии приказа.

Выполнение условий этой статьи предоставляет должностным лицам контролирующего органа право приступить к проведению документальной невыездной проверки.

Сам вид проверки (внеплановая невыездная), без предоставления налогоплательщику права на подачу соответствующих пояснений и документов, касающихся предмета проверки, лишает контролирующий орган возможности объективно провести анализ законности деятельности такого плательщика и сделать обоснованные выводы относительно налогового правонарушения.

При этом, согласно п. 42.2 ст. 42 НКУ документы считаются надлежащим образом врученными, если они отправлены в порядке, определенном п. 42.4 этой статьи, направлены по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены лично налогоплательщику (его представителю).

Согласно п. 42.5 ст. 45 НКУ, если налогоплательщик не подал заявление о желании получать документы через электронный кабинет, переписка с налогоплательщиком осуществляется путем направления по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении или лично вручается налогоплательщику (его представителю).

В случае если почта не может вручить налогоплательщику документ по причине отсутствия по месту нахождения должностных лиц налогоплательщика, их отказа принять документ, отсутствия фактического местонахождения налогоплательщика или по другим причинам, документ считается врученным налогоплательщику в день, указанный почтовой службой в уведомлении о вручении с указанием причины невручения.

ВС неоднократно обращал внимание на то, что обязанности контролирующего органа по уведомлению налогоплательщика о проведении соответствующей проверки корреспондирует обязанность такого плательщика добросовестно относиться к получению соответствующей корреспонденции или уведомлений. Кроме того, незнание плательщиком о приказе о проведении проверки по причине пренебрежения или уклонения от выполнения такой обязанности без уважительных причин не может в дальнейшем трактоваться в его пользу (постановления ВС от 10.05.2022 по делу № 804/2455/18, от 11.02.2021 по делу № 802/549/16-а).

Такой правовой вывод поддержан Судебной палатой по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам Кассационного административного суда в составе ВС в постановлении от 23.05.2022 по делу № 810/3116/18.

Как установили суды предыдущих инстанций, приказ о проведении внеплановой документальной невыездной проверки вместе с письменным уведомлением были направлены на адрес ФЛП 14.04.2023 заказным письмом, которое было возвращено в контролирующий орган отделением почтовой связи с указанием причины «по истечении срока хранения», то есть по причинам, не зависящим от контролирующего органа.

В постановлении от 06.08.2019 по делу № 520/8681/18 ВС изложил правовой подход к применению норм ст. 42, п. 79.2 ст. 79 НКУ в правоотношениях, в которых спор касался правомерности действий контролирующего органа при назначении и проведении документальной внеплановой невыездной проверки как основания иска о признании противоправными налоговых уведомлений-решений, принятых по результатам такой проверки. Согласно установленному судами факту возврата почтового отправления с отметкой «по истечении срока хранения», которым было направлено налогоплательщику приказ о проведении внеплановой невыездной проверки по налоговому адресу заказным письмом, ВС сделал вывод, что налогоплательщик считается надлежащим образом уведомленным о проведении документальной внеплановой невыездной проверки.

Постановляя решение по делу, суды указали, что выводы налогового органа о нарушении ФЛП налогового законодательства являются необоснованными и преждевременными, учитывая неполучение им приказа о проведении документальной внеплановой проверки по объективным причинам, а именно нахождение с 24.02.2022 за пределами Украины.

При этом согласно абз. 1-2 п. 45.1 ст. 45 НКУ налогоплательщик — физическое лицо обязан определить свой налоговый адрес. Налоговым адресом налогоплательщика — физического лица признается место его проживания, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе.

Согласно подпункту 1 пункта 11.18 Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Минфина Украины от 09.12.2011 № 1588 (далее — Порядок № 1588, в редакции на момент возникновения спорных правоотношений) основанием для снятия физического лица — предпринимателя с учета в соответствующем контролирующем органе являются сведения из Единого государственного реестра о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом — предпринимателем по его решению, по решению суда, в случае его смерти, объявления умершим или признания безвестно отсутствующим.

Согласно подп. 4 п. 11.18 Порядка № 1588 государственная регистрация прекращения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности физического лица или внесение в Реестр самозанятых лиц записи о прекращении такой деятельности не прекращает его обязательств, возникших во время осуществления этой деятельности, и не изменяет сроков, порядка выполнения таких обязательств и применения штрафных санкций и начисления пени за их невыполнение.

Подпунктом 6 п. 11.18 Порядка № 1588 установлено, что после государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическое лицо продолжает состоять на учете в контролирующих органах как физическое лицо — налогоплательщик, получавшее доходы от ведения предпринимательской деятельности.

Согласно пунктам 1, 2 Положения о регистрации физических лиц в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, утвержденного Приказом Минфина от 29.09.2017 № 822, зарегистрированного в Минюсте 25.10.2017 за №1306/31174 (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений) физические лица — налогоплательщики обязаны подавать в контролирующие органы сведения об изменении данных, вносимых в Учетную карточку или Уведомление (для физических лиц, которые по религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеют отметку в паспорте), в течение месяца с момента наступления таких изменений путем подачи Заявления по форме № 5ДР (прил. 12) или № 5ДРП (прил. 13) соответственно.

Следовательно, контролирующий орган вправе рассчитывать на актуальность (соответствие) данных учетной карточки и, соответственно, в случае несоблюдения налогоплательщиком требований закона и неисполнения обязанности информировать налоговый орган об изменении своих персональных данных, налогоплательщик должен нести риск наступления негативных последствий такого поведения.

В то же время, суды предыдущих инстанций, указывая, что неполучение ФЛП заказных почтовых отправлений произошло не в результате пренебрежения или уклонения от выполнения такой обязанности, не исследовали вопрос изменения налогоплательщиком своего налогового адреса и надлежащего уведомления об этом налогового органа в установленном законом порядке (в случае такого изменения), подавалось ли налогоплательщиком заявление о желании получать документы через электронный кабинет, и не указали, каким образом, в связи с выездом за границу, ФЛП обеспечил получение соответствующей почтовой корреспонденции по своему налоговому адресу.

При этом судам следует обратить внимание также на обстоятельства выполнения контролирующим органом обязанности по надлежащему уведомлению налогоплательщика о требовании предоставить документы, необходимые для проведения проверки, и составления ГНС в Одесской области акта о непредоставлении первичных учетных документов после завершения проверки.

Указанные обстоятельства требуют всестороннего исследования для обеспечения правильного применения норм материального и процессуального права и принятия законного и обоснованного решения согласно статьям 2, 242 КАС Украины.

