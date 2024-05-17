ВККС сообщает о публичном обсуждении проекта Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценки кандидатов

В ВККС сейчас проходят мероприятия по подготовке к утверждению Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценки кандидатов.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины приглашает к общественному обсуждению разработанного проекта Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценки кандидатов.

«Предложения, замечания к проекту по форме согласно этой ссылке, а также заявки для участия в публичном обсуждении просим прислать не позднее 24 мая 2024 года по электронному адресу Комиссии: [email protected]», — сообщают в ВККС.

О дате, времени, месте и форме проведения публичного обсуждения проекта Положения будет уведомлено дополнительно.

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