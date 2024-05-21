У Києві запустили дашборди з інформацією про діяльність міста

На офіційному порталі Києва зʼявились публічні дашборди – онлайн-панелі, що візуалізують дані у зручному та зрозумілому форматі. Про це повідомили у КМДА.
Наразі на сайті представлені 13 дашбордів, що стосуються семи сфер життя міста, а саме:
Наприклад, у дашборді «Паркування» можна дізнатися інформацію про паркувальний простір, роботу інспекторів, погодинне паркування і контроль оплати.
Переглянути дашборди головних сервісів міста можна за посиланням – тут.
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