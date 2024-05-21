24 млн гривень збитків при будівництві Подільського мосту: директору генпідрядної організації повідомлено про підозру

Директору генпідрядної організації повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

На будівництві Подільського мосту виявлено збитки на суму 24 мільйони гривень, у зв’язку з чим директору генпідрядної організації оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Про це повідомила поліція Києва.

Згідно з матеріалами слідства, директор генпідрядної організації, діючи у змові з іншими учасниками злочинної схеми, вніс завідомо неправдиві відомості до актів виконаних будівельних робіт, значно завищивши вартість оренди будівельної техніки. Санкції інкримінованих статей передбачають до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Подільського управління поліції ведуть досудове розслідування щодо ряду корупційних злочинів, пов’язаних з будівництвом Подільського мостового переходу. Встановлено, що з 2017 року, на підставі договору з КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», генпідрядник разом із підрядними та субпідрядними організаціями здійснював роботи з завершення будівництва мосту.

Проте поліцейські з’ясували, що директор генпідрядної організації, у змові з керівництвом підконтрольних йому товариств, підписав акти виконаних робіт, завищивши вартість оренди техніки на понад 24 мільйони гривень.

Директору генпідрядної організації повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (Розтрата бюджетних коштів) Кримінального кодексу України. Його організації накладено арешт на рахунки.

Нагадаємо, що заступнику директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», який підписав недостовірні документи, раніше повідомили про підозру, і обвинувальний акт вже передано до суду. Досудове розслідування щодо інших учасників злочинної схеми триває.

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