В НАПК рассказали, какие ошибки допускают госслужащие, декларируя денежные активы

ТОП-ошибки должностных лиц, декларации которых попали на полную проверку.

Источник фото: НАПК

Во время заполнения декларации уместно высказывание «лучше учиться на чужих ошибках», поэтому в НАПК решили рассказать о ТОП-ошибках должностных лиц, декларации которых попали на полную проверку.

Декларанты часто указывают стоимость актива суммой с копейками без запятой вместо закругления.

В НАПК объясняют, что как правило, это лишние нули. К примеру, стоимость автомобиля составляла 445 365,65 грн, в декларации указывают – 44 536 565 вместо того, чтобы указать закругленную сумму без копеек – 445 366 грн. Или, например, стоимость автомобиля составляет 100 000,00 грн, а в декларации указывают 10 000 000 гривен.

Неверно указывают валюту денежных активов.

К примеру, остатки на счете составляли 200 000 грн, а в декларации указано 200 000 дол. США.

Неправильно указывают сведения о финансовых обязательствах в иностранной валюте.

К примеру, декларанты указывают, что получен кредит в размере 100 000 дол. США. При этом в отчетном периоде платились средства на его погашение на сумму 150 000 гривен. Декларанты ошибаются и не конвертируют размер уплаченного обязательства с гривны в доллары США: указывают сумму, уплаченную в гривнах, при этом выбирают за валюту – доллар США. Выходит, якобы уплачено – 150 000 дол. США.

В НАПК объясняют, что такие ошибки свидетельствуют о невнимательности при заполнении декларации. Следовательно, декларантов просят уделять больше внимания заполнению всех полей декларации и ответственно относиться к ее подаче. Ведь ценой ошибки для отдельных декларантов стало проведение полной проверки их деклараций как таких, что имеют самый высокий показатель рейтинга риска.

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