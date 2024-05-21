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Минобороны заключило новые контракты на закупку дронов на сумму 1,1 млрд гривен

19:17, 21 мая 2024
Украина приобрела 8200 беспилотников DJI Mavic для нужд армии.
Минобороны заключило новые контракты на закупку дронов на сумму 1,1 млрд гривен
Источник фото: depositphotos.com
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«Агентство оборонных закупок» Министерства обороны Украины заключило новые контракты на поставку 4200 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией. Общее количество законтрактованных дронов теперь составляет 8200 единиц, включая 7200 DJI Mavic 3E и 1000 DJI Mavic 3T, с общей суммой контрактов в 1,1 миллиарда гривен. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков отметил важность дронов в современной войне: «В современной войне дроны стали незаменимым элементом борьбы. Они усиливают нашу обороноспособность, повышая эффективность военных операций. Поэтому закупки беспилотников - одна из главных задач Минобороны. Наши военные должны быть обеспечены вовремя всем необходимым, чтобы иметь способность реагировать на любые угрозы со стороны врага».

По результатам аукционов на Prozorro, средняя цена одного БпАК составила:

  • DJI Mavic 3E с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством - 126,3 тыс. грн.
  • DJI Mavic 3T с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством - 194,2 тыс. грн.

Директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова подчеркнула экономическую выгоду от закупок: «Только на этих закупках нам удалось сэкономить более 65 млн грн от ожидаемой стоимости. И это при условии, что мы работаем по принципу наложенного платежа, чтобы максимально обезопасить поставки. Для нас это возможность закупить для военных еще больше дронов, которые имеют критически важное значение на фронте».

По состоянию на 20 мая уже прошли успешные аукционы на дополнительные 4000 БпАК DJI Mavic 3E и 1500 DJI Mavic 3T, и ожидается подписание контрактов на эти поставки.

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