На должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов осталось всего два кандидата: интересные нюансы конкурса

На должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 17 кандидатов, а на должности инспекторов – 67, список всех претендентов.

Источник фото - ВСП

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Конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), его заместителя и 24 дисциплинарных инспекторов подвела итог первого этапа конкурса – тестирования когнитивных навыков.

Тестирование когнитивных навыков состояло из трех блоков – вербального, абстрактно-логического и математического.

Также претенденты на должности руководителя, заместителя руководителя СДИ прошли оценивание личностных компетенций, то есть тестирование и интервью с психологом.

Уже первый этап конкурса обнаружил интересный нюанс – фактически для заполнения всех вакантных должностей в Службе дисциплинарных инспекторов может не хватить претендентов.

Так, на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов осталось всего два претендента – адвокат Юрий Пшевлоцкий и ученый-правовед из Харькова Евгений Васильев.

К тому же из-за своеобразных условий конкурса многие кандидаты претендуют сразу на несколько должностей. К примеру, претендент на должность руководителя СДИ адвокат Юрий Пшевлоцкий одновременно является претендентом и на должности заместителя руководителя СДИ, и на должность дисциплинарного инспектора.

А из 17 претендентов на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов сразу 15 претендуют еще и на должность дисциплинарного инспектора.

В Конкурсной комиссии о возможных проблемах с конкурсом говорят пока осторожно.

Так, председатель Комиссии, представитель Литвы Реда Мольене 16 мая сообщила, что конкурс проходит в соответствии с планом и графиком, а на следующий этап конкурса – решение ситуационных задач, прошли «люди с лучшими интеллектуальными способностями».

Вместе с тем, заместитель Конкурсной комиссии, член Совета правосудия Ольга Попикова отметила, что она ожидала того, что «больше кандидатов преодолеют порог», то есть будут допущены к следующему этапу конкурса. Также она добавила, что создается впечатление, что удачно этап тестирования когнитивных навыков преодолели именно те кандидаты, которые целенаправленно готовились к тестированию, и лучше понимали, чего ожидать от блоков задач.

В целом же заметно, что кандидаты на должности руководителя, заместителя руководителя СДИ и дисциплинарных руководителей преимущественно представляют несколько юридических профессий:

помощники судей и работники аппаратов судов от Конституционного Суда, Верховного Суда, ВАКС до районных судов

адвокаты

государственные служащие

ученые-правоведы

представители правоохранительных ведомств

Отдельно среди претендентов на должности в СДИ можно выделить целую группу действующих и бывших сотрудников Секретариата Высшего Совета Правосудия.

А вот расчет на участие в конкурсе на должности в СДИ судей в отставке, очевидно, не оправдался. Судьи в отставке либо вообще не подали документы для участия в конкурсе, либо не смогли преодолеть уже первый этап конкурса. В итоге, на должность дисциплинарного инспектора претендует только одна судья в отставке.

«Судебно-юридическая газета» приводит список кандидатов, допущенных к следующему этапу конкурса.

Кандидаты на должности в СДИ выполняют тестирование когнитивных навыков. Источник фото - ВСП

Кандидаты на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

По итогам уже первого этапа конкурса, на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов осталось только два претендента (из 11 допущенных к участию в конкурсе), набравших минимально необходимые 110 или более баллов.

Это такие кандидаты:

Пшевлоцкий Юрий Николаевич – адвокат, советник по юридическим вопросам отдела судебной работы Департамента правового обеспечения ЧАО «Киевстар»

Васильев Евгений Александрович – адвокат, доцент кафедры истории государства и права Украины и зарубежных стран Национального юридического университета им. Я. Мудрого

Кандидаты на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов

Вместе с тем, 105 или более баллов, которые необходимо было набрать, чтобы продолжить участие в конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, набрали 17 кандидатов (из 120 допущенных к участию в конкурсе):

Щур Назарий Мирославович – адвокат, научный консультант судьи Конституционного Суда Украины, депутат Львовского районного совета от партии «Слуга народа». До 2022 года – начальник отдела банкротства Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Львов)

Кошляк Виталий Иванович – прокурор, начальник отдела Офиса Генерального прокурора

Бухтияров Александр Сергеевич – научный консультант судьи Конституционного суда Украины, главный консультант правого департамента Секретариата КСУ

Пшевлоцкий Юрий Николаевич – адвокат, советник по юридическим вопросам отдела судебной работы Департамента правового обеспечения ЧАО «Киевстар»

Сухомлин Александр Андреевич – помощник судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда

Стасова Наталья Степановна – помощник судьи Львовского окружного административного суда, преподаватель кафедры права Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. Гжицкого

Череп Вячеслав Юрьевич – адвокат, помощник судьи Миргородского горрайонного суда Полтавской области

Недыбалюк Виктория Дмитриевна – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда

Рыбалко Владимир Орестович – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП

Ковальчук Алина Валерьевна – главный специалист отдела по реализации кадровых полномочий управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП

Плескач Вячеслав Юрьевич – адвокат, начальник юридического отдела СО «Бахмут». В 2020-2022 годах – помощник народного депутата Ольги Совгири («Слуга народа»), в 2022-2023 годах – научный консультант судьи Конституционного Суда Ольги Совгири

Воронежский Ярослав Владимирович – старший детектив НАБУ

Мичуда Ярослав Владимирович – помощник судьи Конституционного суда Украины

Матвийчук Анастасия Александровна – юрисконсульт юридического отдела ООО «Фуди-Кейтеринг»

Ангеленюк Анна-Мария Юрьевна – старший научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института МВД Украины

Залозный Роман Юрьевич – помощник судьи Киевского апелляционного суда, доцент кафедры правоохранительной и антикоррупционной деятельности Учебно-научного института права им. князя Владимира Великого (ЧАО «Межрегиональная академия управления персоналом»)

Ольховик-Красильникова Любовь Павловна – адвокат, до 2016 года заместитель начальника юридического отдела Волынской таможни ГФС.

Кандидаты на должности в СДИ выполняют тестирование когнитивных навыков. Источник фото - ВСП

Кандидаты на должности дисциплинарных инспекторов

Чтобы получить допуск к следующему этапу конкурса, претендентам на 24 вакантных должности дисциплинарных инспекторов, необходимо было набрать за этап тестирования когнитивных навыков не менее 100 баллов.

Соответствующий барьер преодолели 67 претендентов из 350 допущенных к участию в конкурсе.

Список кандидатов:

Гришин Станислав Владимирович – адвокат, с 2022 года – штаб-сержант 2 категории «Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны»

Кузик Тарас Миронович – заместитель руководителя аппарата Киевского окружного административного суда

Барнич Екатерина Ивановна – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП

Щур Назарий Мирославович – адвокат, научный консультант судьи Конституционного Суда Украины, депутат Львовского районного совета от партии «Слуга народа». До 2022 года – начальник отдела банкротства Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Львов)

Боровик Ольга Олеговна – адвокат, помощник судьи Соломенского районного суда города Киева

Кабанец Алексей Алексеевич – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда

Хижна Оксана Романовна – помощник судьи Апелляционной палаты ВАКС

Кошляк Виталий Иванович – прокурор, начальник отдела Офиса Генерального прокурора

Бухтияров Александр Сергеевич – научный консультант судьи Конституционного суда Украины, главный консультант правого департамента Секретариата КСУ

Пшевлоцкий Юрий Николаевич – адвокат, советник по юридическим вопросам отдела судебной работы Департамента правового обеспечения ЧАО «Киевстар»

Сухомлин Александр Андреевич – помощник судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда

Стасова Наталья Степановна – помощник судьи Львовского окружного административного суда, преподаватель кафедры права Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. Гжицкого

Волкова Анна Николаевна – помощник судьи Харьковского окружного административного суда

Пилипенко Сергей Михайлович – главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения и сопровождения представительства в судах Юридического управления НАБУ

Череп Вячеслав Юрьевич – помощник судьи Миргородского горрайонного суда Полтавской области

Недыбалюк Виктория Дмитриевна – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда

Рыбалко Владимир Орестович – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП

Гук Евгений Леонидович – командир минометного расчета ВСУ, в прошлом – главный специалист отдела по вопросам нарушения требований по несовместимости и рассмотрению жалоб на решения по дисциплинарным делам управления по вопросам ответственности судей и прокуроров Секретариата Высшего совета правосудия

Салков Роман Владимирович – главный специалист отдела Киевской городской прокуратуры

Широкопояс Елена Владимировна – адвокат, в прошлом – помощник судьи ВССУ, помощник судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда и научный консультант судьи Конституционного Суда Украины

Гура Алексей Петрович – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда

Фаринович Виталий Адамович – до 2019 года старший следователь Генеральной прокуратуры, был уволен из Генпрокуратуры после начала реформы структуры ГПУ в конце 2019 года

Ковальчук Алина Валерьевна – главный специалист отдела по реализации кадровых полномочий управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП

Шкатула Вячеслав Петрович – юрисконсульт юридического отдела ГП «Шосткинский завод «Звезда», до 2021 года – прокурор Шосткинской местной прокуратуры Сумской области

Плескач Вячеслав Юрьевич – адвокат, начальник юридического отдела СО «Бахмут». В 2020-2022 годах – помощник народного депутата Ольги Совгири («Слуга народа»), в 2022-2023 годах – научный консультант судьи Конституционного Суда Ольги Совгири

Мичуда Ярослав Владимирович – помощник судьи Конституционного суда Украины

Григоришин Дмитрий Валерьевич – адвокат, с 2022 года – военнослужащий, старший дешифрователь роты ударных беспилотных авиационных комплексов специального назначения

Дробчак Наталья Владимировна – заместитель руководителя отдела представительства интересов в судах НАПК

Кучер Иван Александрович – адвокат, в прошлые годы работал в прокуратуре города Севастополя, города Киева и в Департаменте финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК

Осетров Валерий Михайлович – помощник судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда

Петрик Виталий Анатольевич – главный специалист Департамента представительства интересов государства в суде Офиса Генерального прокурора

Карабута Юлия Викторовна – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда

Муха Татьяна Васильевна – главный специалист Секретариата Высшего совета правосудия

Радченко Артем Евгеньевич – прокурор Голосеевской окружной прокуратуры города Киева

Савченко Сергей Анатольевич – адвокат, в прошлом – старший помощник прокурора города Павлограда Днепропетровской области

Сорока Елена Павловна – судья в отставке Червонозаводского районного суда города Харькова

Кандидаты на должности в СДИ выполняют тестирование когнитивных навыков. Источник фото - ВСП

Матвийчук Анастасия Александровна – юрисконсульт юридического отдела ООО «Фуди-Кейтеринг»

Мацых Дарья Германовна – прокурор Печерской окружной прокуратуры города Киева

Стрижак Сергей Васильевич – адвокат, привлекается для предоставления безвозмездной вторичной юридической помощи

Ангеленюк Анна-Мария Юрьевна – старший научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института МВД Украины

Залозный Роман Юрьевич – помощник судьи Киевского апелляционного суда, доцент кафедры правоохранительной и антикоррупционной деятельности Учебно-научного института права им. князья Владимира Великого (ЧАО «Межрегиональная академия управления персоналом»)

Захарченко Максим Сергеевич – прокурор Офиса Генерального прокурора, в прошлом – помощник судьи ВАКС

Лознян Александр Сергеевич – главный специалист Офиса Генерального прокурора, в прошлом – секретарь судебного заседания, консультант суда ВССУ, Верховного Суда

Улановский Максим Владимирович – помощник судьи Жовтневого районного суда города Днепропетровска

Любарец Александра Сергеевна – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП

Бородина Ирина Валерьевна – доцент кафедры криминального процесса Национального юридического университета им. Я. Мудрого

Когут Виталия Ивановна – заместитель руководителя аппарата Межигорского районного суда Закарпатской области

Кулинич Вита Николаевна – начальник отдела представительства интересов Министерства аграрной политики и продовольствия в судах и других органах власти Департамента правового обеспечения

Куцый Александр Васильевич – начальник отдела юридического обеспечения и персонала Барского городского совета (Винницкая область)

Яремко Павел Олегович – помощник судьи Восьмого апелляционного административного суда

Дашевский Сергей Иванович – адвокат, в прошлом – прокурор Новосанжарского отдела Кобеляцкой местной прокуратуры (Полтавская область)

Золотарь Михаил Михайлович – консультант суда в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда

Круш Яна Александровна – юрист ООО «Гетманское», до 2021 года – прокурор Конотопской местной прокуратуры Сумской области

Ильницкий Олег Владимирович – доцент кафедры административного и финансового права Львовского национального университета им. И. Франко

Давыдович Ирина Игоревна – доцент кафедры уголовно-правовой политики и уголовного права Института права Киевского национального университета им. Т. Шевченко

Зелинский Андрей Николаевич – главный специалист отдела государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств Государственной службы по лекарственным средствам и контролю над наркотиками в Хмельницкой области

Лавринчук Мария Петровна – главный специалист, управление обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия

Леонтович Алексей Андреевич – адвокат, в 2022-2023 годах – командир взвода-преподаватель учебного батальона

Пидоненко Денис Анатольевич – помощник судьи Донецкого окружного административного суда

Тегляева Елена Евгеньевна – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП

Заика Игорь Владимирович – заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения по вопросам представительства интересов Департамента обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета

Смирнова Екатерина Андреевна – начальник отдела судебной статистики Окружного административного суда города Киева

Остапенко Татьяна Анатольевна – пристав в Библиотеке и Архиве Верховного Суда Республики Польша. До 2022 года кандидатка работала в аппарате Северного апелляционного хозяйственного суда. Муж кандидатки – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Владимир Бевзенко.

Логин Роман Ильич – старший следователь Отделения полиции №1 Житомирского районного управления полиции ГУНП в Житомирской области

Песчанская Тамара Михайловна – помощник судьи Жовтневого районного суда города Днепропетровска

Садовый Ростислав Николаевич – помощник судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда

Тронь Игорь Владимирович – ведущий юрисконсульт ООО «Киевская областная энергопоставляющая компания»

Отметим, что, как рассказала 16 мая председатель Конкурсной комиссии Реда Мольене, уже в июне кандидаты на должности руководителя, заместителя руководителя СДИ и дисциплинарных инспекторов будут выполнять практические задачи, то есть решать ситуационные задания.

А в конце лета или в начале осени, тех кандидатов, которые преодолеют этап выполнения практических заданий, будут ожидать собеседования с членами Конкурсной комиссии.

Напомним, что 19 декабря 2023 года Высший совет правосудия объявил конкурс на должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и на 24 должности дисциплинарных инспекторов.

Автор Вячеслав Хрипун

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