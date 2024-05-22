На должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов осталось всего два кандидата: интересные нюансы конкурса

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ), его заместителя и 24 дисциплинарных инспекторов подвела итог первого этапа конкурса – тестирования когнитивных навыков.
Тестирование когнитивных навыков состояло из трех блоков – вербального, абстрактно-логического и математического.
Также претенденты на должности руководителя, заместителя руководителя СДИ прошли оценивание личностных компетенций, то есть тестирование и интервью с психологом.
Уже первый этап конкурса обнаружил интересный нюанс – фактически для заполнения всех вакантных должностей в Службе дисциплинарных инспекторов может не хватить претендентов.
Так, на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов осталось всего два претендента – адвокат Юрий Пшевлоцкий и ученый-правовед из Харькова Евгений Васильев.
К тому же из-за своеобразных условий конкурса многие кандидаты претендуют сразу на несколько должностей. К примеру, претендент на должность руководителя СДИ адвокат Юрий Пшевлоцкий одновременно является претендентом и на должности заместителя руководителя СДИ, и на должность дисциплинарного инспектора.
А из 17 претендентов на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов сразу 15 претендуют еще и на должность дисциплинарного инспектора.
В Конкурсной комиссии о возможных проблемах с конкурсом говорят пока осторожно.
Так, председатель Комиссии, представитель Литвы Реда Мольене 16 мая сообщила, что конкурс проходит в соответствии с планом и графиком, а на следующий этап конкурса – решение ситуационных задач, прошли «люди с лучшими интеллектуальными способностями».
Вместе с тем, заместитель Конкурсной комиссии, член Совета правосудия Ольга Попикова отметила, что она ожидала того, что «больше кандидатов преодолеют порог», то есть будут допущены к следующему этапу конкурса. Также она добавила, что создается впечатление, что удачно этап тестирования когнитивных навыков преодолели именно те кандидаты, которые целенаправленно готовились к тестированию, и лучше понимали, чего ожидать от блоков задач.
В целом же заметно, что кандидаты на должности руководителя, заместителя руководителя СДИ и дисциплинарных руководителей преимущественно представляют несколько юридических профессий:
помощники судей и работники аппаратов судов от Конституционного Суда, Верховного Суда, ВАКС до районных судов
адвокаты
государственные служащие
ученые-правоведы
представители правоохранительных ведомств
Отдельно среди претендентов на должности в СДИ можно выделить целую группу действующих и бывших сотрудников Секретариата Высшего Совета Правосудия.
А вот расчет на участие в конкурсе на должности в СДИ судей в отставке, очевидно, не оправдался. Судьи в отставке либо вообще не подали документы для участия в конкурсе, либо не смогли преодолеть уже первый этап конкурса. В итоге, на должность дисциплинарного инспектора претендует только одна судья в отставке.
«Судебно-юридическая газета» приводит список кандидатов, допущенных к следующему этапу конкурса.
Кандидаты на должности в СДИ выполняют тестирование когнитивных навыков. Источник фото - ВСП
По итогам уже первого этапа конкурса, на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов осталось только два претендента (из 11 допущенных к участию в конкурсе), набравших минимально необходимые 110 или более баллов.
Это такие кандидаты:
Пшевлоцкий Юрий Николаевич – адвокат, советник по юридическим вопросам отдела судебной работы Департамента правового обеспечения ЧАО «Киевстар»
Васильев Евгений Александрович – адвокат, доцент кафедры истории государства и права Украины и зарубежных стран Национального юридического университета им. Я. Мудрого
Кандидаты на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов
Вместе с тем, 105 или более баллов, которые необходимо было набрать, чтобы продолжить участие в конкурсе на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, набрали 17 кандидатов (из 120 допущенных к участию в конкурсе):
Щур Назарий Мирославович – адвокат, научный консультант судьи Конституционного Суда Украины, депутат Львовского районного совета от партии «Слуга народа». До 2022 года – начальник отдела банкротства Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Львов)
Кошляк Виталий Иванович – прокурор, начальник отдела Офиса Генерального прокурора
Бухтияров Александр Сергеевич – научный консультант судьи Конституционного суда Украины, главный консультант правого департамента Секретариата КСУ
Пшевлоцкий Юрий Николаевич – адвокат, советник по юридическим вопросам отдела судебной работы Департамента правового обеспечения ЧАО «Киевстар»
Сухомлин Александр Андреевич – помощник судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда
Стасова Наталья Степановна – помощник судьи Львовского окружного административного суда, преподаватель кафедры права Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. Гжицкого
Череп Вячеслав Юрьевич – адвокат, помощник судьи Миргородского горрайонного суда Полтавской области
Недыбалюк Виктория Дмитриевна – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда
Рыбалко Владимир Орестович – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП
Ковальчук Алина Валерьевна – главный специалист отдела по реализации кадровых полномочий управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП
Плескач Вячеслав Юрьевич – адвокат, начальник юридического отдела СО «Бахмут». В 2020-2022 годах – помощник народного депутата Ольги Совгири («Слуга народа»), в 2022-2023 годах – научный консультант судьи Конституционного Суда Ольги Совгири
Воронежский Ярослав Владимирович – старший детектив НАБУ
Мичуда Ярослав Владимирович – помощник судьи Конституционного суда Украины
Матвийчук Анастасия Александровна – юрисконсульт юридического отдела ООО «Фуди-Кейтеринг»
Ангеленюк Анна-Мария Юрьевна – старший научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института МВД Украины
Залозный Роман Юрьевич – помощник судьи Киевского апелляционного суда, доцент кафедры правоохранительной и антикоррупционной деятельности Учебно-научного института права им. князя Владимира Великого (ЧАО «Межрегиональная академия управления персоналом»)
Ольховик-Красильникова Любовь Павловна – адвокат, до 2016 года заместитель начальника юридического отдела Волынской таможни ГФС.
Кандидаты на должности в СДИ выполняют тестирование когнитивных навыков. Источник фото - ВСП
Чтобы получить допуск к следующему этапу конкурса, претендентам на 24 вакантных должности дисциплинарных инспекторов, необходимо было набрать за этап тестирования когнитивных навыков не менее 100 баллов.
Соответствующий барьер преодолели 67 претендентов из 350 допущенных к участию в конкурсе.
Список кандидатов:
Гришин Станислав Владимирович – адвокат, с 2022 года – штаб-сержант 2 категории «Центра инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны»
Кузик Тарас Миронович – заместитель руководителя аппарата Киевского окружного административного суда
Барнич Екатерина Ивановна – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП
Щур Назарий Мирославович – адвокат, научный консультант судьи Конституционного Суда Украины, депутат Львовского районного совета от партии «Слуга народа». До 2022 года – начальник отдела банкротства Западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Львов)
Боровик Ольга Олеговна – адвокат, помощник судьи Соломенского районного суда города Киева
Кабанец Алексей Алексеевич – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда
Хижна Оксана Романовна – помощник судьи Апелляционной палаты ВАКС
Кошляк Виталий Иванович – прокурор, начальник отдела Офиса Генерального прокурора
Бухтияров Александр Сергеевич – научный консультант судьи Конституционного суда Украины, главный консультант правого департамента Секретариата КСУ
Пшевлоцкий Юрий Николаевич – адвокат, советник по юридическим вопросам отдела судебной работы Департамента правового обеспечения ЧАО «Киевстар»
Сухомлин Александр Андреевич – помощник судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда
Стасова Наталья Степановна – помощник судьи Львовского окружного административного суда, преподаватель кафедры права Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. Гжицкого
Волкова Анна Николаевна – помощник судьи Харьковского окружного административного суда
Пилипенко Сергей Михайлович – главный специалист-юрисконсульт отдела правового обеспечения и сопровождения представительства в судах Юридического управления НАБУ
Череп Вячеслав Юрьевич – помощник судьи Миргородского горрайонного суда Полтавской области
Недыбалюк Виктория Дмитриевна – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда
Рыбалко Владимир Орестович – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП
Гук Евгений Леонидович – командир минометного расчета ВСУ, в прошлом – главный специалист отдела по вопросам нарушения требований по несовместимости и рассмотрению жалоб на решения по дисциплинарным делам управления по вопросам ответственности судей и прокуроров Секретариата Высшего совета правосудия
Салков Роман Владимирович – главный специалист отдела Киевской городской прокуратуры
Широкопояс Елена Владимировна – адвокат, в прошлом – помощник судьи ВССУ, помощник судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда и научный консультант судьи Конституционного Суда Украины
Гура Алексей Петрович – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда
Фаринович Виталий Адамович – до 2019 года старший следователь Генеральной прокуратуры, был уволен из Генпрокуратуры после начала реформы структуры ГПУ в конце 2019 года
Ковальчук Алина Валерьевна – главный специалист отдела по реализации кадровых полномочий управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП
Шкатула Вячеслав Петрович – юрисконсульт юридического отдела ГП «Шосткинский завод «Звезда», до 2021 года – прокурор Шосткинской местной прокуратуры Сумской области
Плескач Вячеслав Юрьевич – адвокат, начальник юридического отдела СО «Бахмут». В 2020-2022 годах – помощник народного депутата Ольги Совгири («Слуга народа»), в 2022-2023 годах – научный консультант судьи Конституционного Суда Ольги Совгири
Мичуда Ярослав Владимирович – помощник судьи Конституционного суда Украины
Григоришин Дмитрий Валерьевич – адвокат, с 2022 года – военнослужащий, старший дешифрователь роты ударных беспилотных авиационных комплексов специального назначения
Дробчак Наталья Владимировна – заместитель руководителя отдела представительства интересов в судах НАПК
Кучер Иван Александрович – адвокат, в прошлые годы работал в прокуратуре города Севастополя, города Киева и в Департаменте финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК
Осетров Валерий Михайлович – помощник судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда
Петрик Виталий Анатольевич – главный специалист Департамента представительства интересов государства в суде Офиса Генерального прокурора
Карабута Юлия Викторовна – помощник судьи Высшего антикоррупционного суда
Муха Татьяна Васильевна – главный специалист Секретариата Высшего совета правосудия
Радченко Артем Евгеньевич – прокурор Голосеевской окружной прокуратуры города Киева
Савченко Сергей Анатольевич – адвокат, в прошлом – старший помощник прокурора города Павлограда Днепропетровской области
Сорока Елена Павловна – судья в отставке Червонозаводского районного суда города Харькова
Кандидаты на должности в СДИ выполняют тестирование когнитивных навыков. Источник фото - ВСП
Матвийчук Анастасия Александровна – юрисконсульт юридического отдела ООО «Фуди-Кейтеринг»
Мацых Дарья Германовна – прокурор Печерской окружной прокуратуры города Киева
Стрижак Сергей Васильевич – адвокат, привлекается для предоставления безвозмездной вторичной юридической помощи
Ангеленюк Анна-Мария Юрьевна – старший научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института МВД Украины
Залозный Роман Юрьевич – помощник судьи Киевского апелляционного суда, доцент кафедры правоохранительной и антикоррупционной деятельности Учебно-научного института права им. князья Владимира Великого (ЧАО «Межрегиональная академия управления персоналом»)
Захарченко Максим Сергеевич – прокурор Офиса Генерального прокурора, в прошлом – помощник судьи ВАКС
Лознян Александр Сергеевич – главный специалист Офиса Генерального прокурора, в прошлом – секретарь судебного заседания, консультант суда ВССУ, Верховного Суда
Улановский Максим Владимирович – помощник судьи Жовтневого районного суда города Днепропетровска
Любарец Александра Сергеевна – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП
Бородина Ирина Валерьевна – доцент кафедры криминального процесса Национального юридического университета им. Я. Мудрого
Когут Виталия Ивановна – заместитель руководителя аппарата Межигорского районного суда Закарпатской области
Кулинич Вита Николаевна – начальник отдела представительства интересов Министерства аграрной политики и продовольствия в судах и других органах власти Департамента правового обеспечения
Куцый Александр Васильевич – начальник отдела юридического обеспечения и персонала Барского городского совета (Винницкая область)
Яремко Павел Олегович – помощник судьи Восьмого апелляционного административного суда
Дашевский Сергей Иванович – адвокат, в прошлом – прокурор Новосанжарского отдела Кобеляцкой местной прокуратуры (Полтавская область)
Золотарь Михаил Михайлович – консультант суда в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда
Круш Яна Александровна – юрист ООО «Гетманское», до 2021 года – прокурор Конотопской местной прокуратуры Сумской области
Ильницкий Олег Владимирович – доцент кафедры административного и финансового права Львовского национального университета им. И. Франко
Давыдович Ирина Игоревна – доцент кафедры уголовно-правовой политики и уголовного права Института права Киевского национального университета им. Т. Шевченко
Зелинский Андрей Николаевич – главный специалист отдела государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств Государственной службы по лекарственным средствам и контролю над наркотиками в Хмельницкой области
Лавринчук Мария Петровна – главный специалист, управление обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия
Леонтович Алексей Андреевич – адвокат, в 2022-2023 годах – командир взвода-преподаватель учебного батальона
Пидоненко Денис Анатольевич – помощник судьи Донецкого окружного административного суда
Тегляева Елена Евгеньевна – главный специалист отдела по реализации полномочий по вопросам независимости судей управления обеспечения деятельности членов Высшего совета правосудия Секретариата ВСП
Заика Игорь Владимирович – заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения по вопросам представительства интересов Департамента обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета
Смирнова Екатерина Андреевна – начальник отдела судебной статистики Окружного административного суда города Киева
Остапенко Татьяна Анатольевна – пристав в Библиотеке и Архиве Верховного Суда Республики Польша. До 2022 года кандидатка работала в аппарате Северного апелляционного хозяйственного суда. Муж кандидатки – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Владимир Бевзенко.
Логин Роман Ильич – старший следователь Отделения полиции №1 Житомирского районного управления полиции ГУНП в Житомирской области
Песчанская Тамара Михайловна – помощник судьи Жовтневого районного суда города Днепропетровска
Садовый Ростислав Николаевич – помощник судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда
Тронь Игорь Владимирович – ведущий юрисконсульт ООО «Киевская областная энергопоставляющая компания»
Отметим, что, как рассказала 16 мая председатель Конкурсной комиссии Реда Мольене, уже в июне кандидаты на должности руководителя, заместителя руководителя СДИ и дисциплинарных инспекторов будут выполнять практические задачи, то есть решать ситуационные задания.
А в конце лета или в начале осени, тех кандидатов, которые преодолеют этап выполнения практических заданий, будут ожидать собеседования с членами Конкурсной комиссии.
Напомним, что 19 декабря 2023 года Высший совет правосудия объявил конкурс на должности руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и на 24 должности дисциплинарных инспекторов.
Автор Вячеслав Хрипун
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