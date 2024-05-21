ВККС відклала проведення співбесід з двома суддями

Комісія відклала проведення співбесід з суддями з Київщини.

У понеділок, 20 травня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі розглянула питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Луценко Олександр Миколайович - Оболонський районний суд міста Києва - відкладено

Карпечкін Тарас Петрович - Господарський суд Київської області - відкладено.

Раніше ВККС припинила проведення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді.

Додамо, депутати пропонують спростити для ВККС можливість залучати кошти міжнародної технічної допомоги і опікуватися бюджетом Національної школи суддів

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.