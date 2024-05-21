В Україні суттєво зростуть розміри страхових сум при ДТП

Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про обов’язкове страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Як повідомив нардеп Данило Гетманцев, чинний Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» набрав чинності майже 20 років тому і є застарілим.
Новим законопроектом пропонується:
Як зазначив Гетманцев, зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 000 грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 000 грн на одного потерпілого, але не більше 800 000 грн на одну страхову подію.
Упродовж двох років після введення Закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.
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