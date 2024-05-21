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В Україні суттєво зростуть розміри страхових сум при ДТП

20:39, 21 травня 2024
Верховна Рада проголосувала за зміни в системі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників.
В Україні суттєво зростуть розміри страхових сум при ДТП
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Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про обов’язкове страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Як повідомив нардеп Данило Гетманцев, чинний Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» набрав чинності майже 20 років тому і є застарілим.

Новим законопроектом пропонується:

  • поступово підвищити розміри страхових сум до розмірів, встановлених в країнах ЄС;

Як зазначив Гетманцев, зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 000 грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 000 грн на одного потерпілого, але не більше 800 000 грн на одну страхову подію.

Упродовж двох років після введення Закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

  • запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію Закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів);
  • розширити застосування «європротоколу» – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції;
  • запровадити порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі необхідному для відновлення транспортного засобу.

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