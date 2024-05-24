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Во Львове неизвестный мужчина погиб под колесами пассажирского поезда

10:49, 24 мая 2024
Поезд «Запорожье-Ужгород» сбил мужчину на железнодорожном переезде во Львове.
Во Львове неизвестный мужчина погиб под колесами пассажирского поезда
Источник фото: lv.npu.gov.ua
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Во Львове на железнодорожном переезде «Подзамче-Блокпост Голоско» пассажирский поезд сообщением «Запорожье-Ужгород» наехал на мужчину, который внезапно выбежал на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Мужчина погиб на месте от полученных травм. Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Правоохранители установили, что пассажирский поезд, который двигался по маршруту «Запорожье-Ужгород», совершил наезд на неизвестного мужчину, который внезапно выбежал на рельсы. В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции занимаются делом и призывают свидетелей происшествия обратиться к правоохранителям для предоставления информации, которая может помочь в расследовании.

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