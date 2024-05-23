Молодой человек, который провез полицейского на капоте внедорожника на Ровенщине, получил испытательный срок

Полицейский получил легкие телесные повреждения, а молодой человек свою вину не признал.

В Ровенской судили водителя, который умышленно наехал на полицейского и протащил его на капоте в течение 2 км. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Апелляционный суд не согласился с позицией обвиняемого, поддержанной стороной защиты, об отсутствии в его действиях состава инкриминируемых преступлений, поэтому апелляционные требования об отмене приговора местного суда и закрытии производства за отсутствием в действиях состава уголовных правонарушений отклонил.

Суд першої інстанції визнав 21-річного мешканця Рівненського району винним у вчиненні кримінальних правопорушень за двома статтями Кримінального кодексу України: опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків (ч.2 ст. 342) та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч.2 ст. 345).

У червні 2021 року слідчо-оперативна група, реагуючи на повідомлення про незаконне перевезення лісодеревини, виявила у селі Глинськ автомобіль «Land Rover» та автомобільний причіп, завантажений 2 куб. м. деревини, ззовні схожої на граб.

Автомобіль та причіп були опечатані, а до забезпечення зберігання тимчасово вилученого майна були залучені працівники поліції.

Інцидент між обвинуваченим і правоохоронцями трапився наступного дня. Коли на місце стоянки позашляховика (причіп з деревиною на той час вже доправили на територію відділу поліції) на автомобілі марки «Джип» прибув 21-річний С. з матір’ю.

Попри попередження поліцейських не вчиняти жодних дій щодо охоронюваного майна, обвинувачений відкрив опечатаний напередодні «Land Rover» й розпочав рух. Оскільки перед капотом став один із поліцейських, а водій не зупинився, правоохоронець опинився на капоті. За два кілометри рух транспортного засобу припинив наряд поліції і затримав порушника. Поліцейський зазнав легких тілесних ушкоджень, а молодикові оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за двома статтями Кримінального кодексу України.

Місцевий суд у вересні 2023 року притягнув його до кримінальної відповідальності.

Не погодившись із вироком суду першої інстанції, обвинувачений оскаржив його до Рівненського апеляційного суду. В апеляційній скарзі, яку підтримав і його захисник, просив оскаржуваний вирок скасувати та закрити провадження за відсутністю в його діях складу кримінальних правопорушень.

Вину обвинувачений не визнав і переконував суд, що деревина й транспортні засоби у нього вилучені незаконно, а працівники поліції перебували в цивільному одязі й не відрекомендувались, що й призвело до таких подій.

Проти задоволення апеляційної скарги виступила прокурорка, спростувавши пояснення обвинуваченого про те, що правоохоронці не пред’явили посвідчень, оскільки його мати телефонувала на лінію 102 й назвала прізвище поліцейського, який з напарником нібито незаконно вилучили у них транспортний засіб і причеп з деревиною. Протиправність дій обвинуваченого доведена у ході досудового розслідування й під час судового розгляду, тому просила оскаржуваний вирок залишити без змін, а апеляційну скаргу обвинуваченого — без задоволення.

Колегія суддів, взявши до уваги тяжкість вчинених обвинуваченим кримінальних правопорушень, особу винного, який за місцем проживання характеризується посередньо, обставини справи, прийшла до висновку про законність вироку, згідно з яким 21-річного мешканця Рівненського району визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі. Місцевий суд врахував, і з цим погодився апеляційний суд, що в даному випадку метою покарання є не тільки кара, а також виправлення засудженого, попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, тому звільнив обвинуваченого від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням зі встановленням іспитового строку тривалістю на 2 роки.

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