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Главный прокурор МУС объяснил, почему требует ордера на арест лидеров ХАМАС и Израиля

15:18, 23 мая 2024
Главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля и министра обороны из-за заявлений по Газе.
Главный прокурор МУС объяснил, почему требует ордера на арест лидеров ХАМАС и Израиля
Источник фото: EPA
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Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта после заявлений израильского правительства, в которых было утверждено, что в Газе нет невинных гражданских лиц. Об этом Хан сообщил в интервью CNN.

«Я имею в виду, что есть целый ряд слов сказанных и сделанных правительством, которые не были опровергнуты, которые не были опровергнуты, от которых не открестились эти два человека, не отмежевались. И я думаю, что это важно», - отметил он.

Хан отметил, что многочисленные высказывания и действия израильского правительства не были опровергнуты или отвергнуты Нетаньяху и Галантом, что делает их важными для рассмотрения МУС. Он подчеркнул, что эти слова имеют значение для дела и составляют часть доказательной базы для суда.

Прокурор также упомянул слова Галанта о «введении полной осады» в Газе и отметил, что по состоянию на 17 апреля в Секторе Газа из-за недоедания погибли 28 детей в возрасте до 12 лет, включая 12 младенцев.

Карим Хан добавил, что окончательное решение о выдаче ордеров на арест будет принимать суд. Он подчеркнул, что целью МУС является обеспечение равного применения закона ко всем.

Ранее Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордера на арест трех лидеров террористической организации ХАМАС. Речь идет о высокопоставленных лидерах организации - Яхьи Синвара (лидера ХАМАС), Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (лидера бригад Аль-Кассема и более известного как Мохаммед Дейф) и политического лидера Исмаила Ханию.

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