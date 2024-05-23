ВСП внесет Президенту представление о назначении 15 судей в местные суды: список

Президенту Украины Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении 15 судей на должности в местные суды.

В четверг, 23 мая, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении 15 судей на должности в местные суды, а именно:

Варгараки Сергея Михайловича – на должность судьи Арцизского районного суда Одесской области;

Золотухиной Жанны – на должность судьи Козятинского горрайонного суда Винницкой области;

Швец Марины Викторовны – на должность судьи Жовтневого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области;

Вознюк Оксаны Леонидовны – на должность судьи Белоцерковского горрайонного суда Киевской области;

Сухой Натальи Ивановны – на должность судьи Воловецкого районного суда Закарпатской области;

Чаплиной Натальи Николаевны – на должность судьи Сосновского районного суда города Черкассы;

Шамраева Максима Евгеньевича – на должность судьи Дзержинского районного суда города Харькова;

Куць Елены Александровны – на должность судьи Жовтневого районного суда города Днепропетровска;

Повидайчика Олега Ивановича – должность судьи Межгорского районного суда Закарпатской области;

Хилюка Владимира Владимировича – на должность судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области;

Гайдар Наталии Ивановны – на должность судьи Александровского районного суда Кировоградской области;

Костюка Олега Викторовича – на должность судьи Ровенского городского суда Ровенской области;

Топаловой Анны Леонидовны – на должность судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области;

Чернявской Ирины Геннадиевны – на должность судьи Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области;

Юдиной Наталии Николаевны – на должность судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска.

Указывается, что во время предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не выявлены сведения, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала должной оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, свидетельствующих о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей.

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