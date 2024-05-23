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Спецкомиссия ВР по защите прав инвесторов назвала безосновательной попытку БЭБ передать «Гулливер» АРМА

15:50, 23 мая 2024
В Верховной раде состоялось заседание парламентской спецкомиссии по защите прав инвесторов, во время которого народные депутаты заслушали обращение компании «Три О» (владельца торгово-офисного комплекса «Гулливер») относительно возможных фактов необоснованного давления БЭБ.
Спецкомиссия ВР по защите прав инвесторов назвала безосновательной попытку БЭБ передать «Гулливер» АРМА
Источник фото: rbc.ua
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В Верховной раде состоялось заседание парламентской спецкомиссии по защите прав инвесторов, во время которого народные депутаты заслушали обращение компании "Три О" (владельца торгово-офисного комплекса "Гулливер") относительно возможных фактов необоснованного давления Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

Как известно, в мае 2023-го БЭБ сообщило генеральному директору "Гулливера" Ирине Круппе о подозрении. Следствие заявляло, что в течение 2019-2021 годов дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками "фиктивности" и "транзитности". Таким образом ТРЦ якобы удалось уклониться от уплаты налогов более чем на 145,8 млн грн.

В апреле этого года Офис генпрокуратуры в рамках этого уголовного производства подал в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о передаче ТРЦ "Гулливер" в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"По сомнительным расчетам БЭБ обвиняет компанию в неуплате налогов на 146 млн грн. Одновременно ГНС выдает компании справку об отсутствии каких-либо задолженностей. Однако на основании необоснованных обвинений БЭБ хочет отобрать у владельца и отдать у АРМА бизнес-центр стоимостью почти в 6 млрд гривен. Это выглядит как попытка рейдерства бизнеса через АРМА", - подчеркнула народный депутат, глава ВСК по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко.

В ходе заседания была заслушана и позиция представителей Бюро экономической безопасности и Офиса генпрокурора, впрочем, они не смогли ничего сообщить по существу уголовного производства и наличия оснований наложения ареста на ТРЦ. Представители АРМА вообще не пришли.

В то же время, заместитель председателя правления государственного "Ощадбанка" Арсен Милютин обратил внимание, что ТРЦ построили на кредитные средства двух государственных банков - "Ощадбанка" и "Укрексімбанка". Кредит должен быть погашен до 2044 года по текущим поступлениям "Гулливера".

Передача актива АРМА согласно действующему законодательству сделает невозможным дальнейшее погашение кредита и приведет к значительным убыткам обоих государственных банков. Поэтому банк выступает против передачи объекта в АРМА. Также сложно будет обеспечить бесперебойное функционирование здания и финансовые показатели в нынешнем объеме, добавили в ООО "Три О".

"Возможные убытки государства от таких действий правоохранителей оцениваются в около 130 млн долларов", - подчеркнул народный депутат Игорь Фрис.

В свою очередь, народный депутат Александр Ковальчук также считает, что нельзя допустить передачу ТРЦ в управление АРМА. "Не знаю ни одного кейса, где бы АРМА принесла дополнительные средства в бюджет, как управленец или продавец государственного имущества. То, что они имеют много активов - это факт. А вот то, сколько и как эффективно передается в управление - большой вопросительный знак", - добавил Ковальчук.

Народный депутат Олег Синютка отметил, что ситуация вокруг ТРЦ недопустима и больше похожа на то, что БЭБ и ОГП за сумму равноценную полуторамесячному доходу "Гулливера" хотят осуществить рейдерский захват компании.

"Чтобы минимизировать подобные действия в будущем должны инициировать введение персональной имущественной и уголовной ответственности для правоохранителей, которые своими необоснованными действиями оказывают давление на бизнес", - сказал он.

Следует отметить, что срок досудебного расследования по этому делу истекает 29 мая 2024 года. Кроме того, нардепы предложили сделать поручение по принудительному поводу председателя АРМА на следующее заседание спецкомиссии.

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