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Мобильное приложение «Резерв+» стоил около $86 тысяч

16:23, 23 мая 2024
Разработка приложения финансировалась благотворительным фондом.
Мобильное приложение «Резерв+» стоил около $86 тысяч
Источник фото: ArmyInform
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Разработка мобильного приложения «Резерв+» обошлась примерно в 86 тысяч долларов США (3 413 448 грн с учетом налога на добавленную стоимость). Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью Forbes.

По словам Черногоренко, финансирование разработки осуществлялось за средства благотворительного фонда, что значительно снизило стоимость проекта. Она отметила: «Разработка финансировалась за средства благотворительного фонда, она стоила значительно дешевле. Стоимость переданного приложения - 3 413 448 грн с НДС (около $86 000. - ред). Нельзя сказать, что мы здесь на чем-то сэкономили. Стоимость одного часа работы разработчика может сильно отличаться. Но приложение нужно будет развивать, поэтому не исключено, что стоимость с наращиванием функционала вырастет».

Черногоренко также сообщила, что над разработкой приложения работало несколько команд. Они выполнили значительный объем работы по синхронизации с реестрами и подготовке системы «Оберіг» к большой нагрузке. В этом процессе помогали и другие министерства, в частности Министерство внутренних дел.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопрос о юридических последствиях совершенных в приложении действий – например, лица неверно указывают свой адрес, номер телефона или электронную почту . Профильный заместитель министра обороны Катерина Черногоренко вопрос, будет ли принято соответствующее постановление, пока не комментировала.

Напомним, в Минобороны назвали три способа обновить данные, чтобы не стать уклонистом: ТЦК и СП, ЦНАПы и Мобильное приложение «Резерв+». Ранее стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦПАУ. Отметим, что направление на ВВК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а позже в случае необходимости.

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