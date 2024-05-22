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У Міноборони назвали три способи оновити дані, щоб не стати ухилянтом

12:34, 22 травня 2024
Військовозобов'язані можуть оновити свої дані через ЦНАПи, мобільний додаток «Резерв+» або ТЦК та СП.
У Міноборони назвали три способи оновити дані, щоб не стати ухилянтом
Джерело фото: Главком
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18 травня набув сили закон про посилення мобілізації №3633-IX (законопроект 10449), який зобов’язує чоловіків оновити свої військово-облікові дані і вказати актуальну адресу проживання.  Військовозобов'язані мають 60 днів з моменту набрання чинності закону про мобілізацію, щоб оновити свої облікові дані. Це означає, що вони повинні зробити це до 16 липня 2024 року.

В Мінооборони розповіли, що є три способи для оновлення даних:

  • ТЦК і СП;
  • ЦНАПи;
  • Мобільний додаток «Резерв+».

Міністерство оборони запустило тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Заздалегідь записатися вже можна до 19 ТЦК. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК.

Оновлення даних військовозобов'язаних через ЦНАП:

Як це зробити?

  • Записатися до ЦНАП: Відвідайте сайт cherga.diia.gov.ua та запишіться на зручний для вас час.
  • Візьміть з собою документи: Паспорт, податковий номер (РНОКПП) та мобільний телефон.
  • Прийдіть до ЦНАП: Заповніть заяву та надайте актуальні дані. Адміністратор ЦНАПу допоможе вам оновити дані в особистому кабінеті порталу Дія.
  • Отримайте витяг про актуалізацію даних: Після оновлення даних адміністратор видасть вам витяг, завірений підписом та печаткою ЦНАПу.

У ЦНАП можна оновити дані, якщо немає військового квитка чи давно не оновлювалися дані у ТЦК? Так, це можливо.

100% ЦНАПів готові проводити оновлення даних з 9:00 ранку.

Раніше стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

Мобільний застосунок «Резерв+»:

Міністерство оборони пропонує новий інструмент для військовозобов'язаних - мобільний застосунок «Резерв+». Це простий та ефективний спосіб оновити свої дані без необхідності відвідувати Територіальний центр кадрового забезпечення.

«Резерв+» - це мобільний застосунок від Міністерства оборони, який надає можливість військовозобов'язаним оновити свої особисті дані згідно законодавства.

Як користуватись Резервом+?

  • Завантаження застосунку: Завантажте застосунок «Резерв+» з офіційних маркетів App Store або Google Play.
  • Авторизація за допомогою BankID: Зареєструйтеся в застосунку, авторизувавшись за допомогою BankID. Оберіть свій банк та введіть необхідні дані.
  • Оновлення даних: Після реєстрації введіть свої актуальні контактні дані: номер телефону, електронну пошту та фактичне місце проживання.
  • Підтвердження і отримання витягу: Після введення і підтвердження даних отримайте витяг про актуалізацію даних, завірений офіційно.

Наразі, не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися – повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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