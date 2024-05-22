В Минобороны назвали три способа обновить данные, чтобы не стать уклонистом

Военнообязанные могут обновить свои данные через ЦНАПы, мобильное приложение «Резерв» или ТЦК и СП.

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18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации №3633-IX (законопроект 10449), который обязывает мужчин обновить свои военно-учетные данные и указать актуальный адрес проживания. Военнообязанные имеют 60 дней с момента вступления в силу закона о мобилизации, чтобы обновить свои учетные данные. Это означает, что они должны сделать это до 16 июля 2024 года.

В Минобороны рассказали, что есть три способа для обновления данных:

ТЦК и СП;

ЦНАПы;

Мобильное приложение «Резерв+».

Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса - электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Заранее записаться уже можно в 19 ТЦК.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, обязаны до 16 июня стать на воинский учет путем личного прибытия в ТЦК.

Обновление данных военнообязанных через ЦПАУ:

Как это сделать?

Записаться в ЦНАП: Посетите сайт cherga.diia.gov.ua и запишитесь на удобное для вас время.

Возьмите с собой документы: Паспорт, налоговый номер (РНУКПН) и мобильный телефон.

Придите в ЦНАП: Заполните заявление и предоставьте актуальные данные. Администратор ЦНАПа поможет вам обновить данные в личном кабинете портала Дія.

Получите выписку об актуализации данных: После обновления данных администратор выдаст вам выписку, заверенную подписью и печатью ЦНАПа.

В ЦНАП можно обновить данные, если нет военного билета или давно не обновлялись данные в ТЦК? Да, это возможно.

100% ЦПАУ готовы проводить обновление данных с 9:00 утра.

Ранее стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

Мобильное приложение «Резерв+»:

Министерство обороны предлагает новый инструмент для военнообязанных - мобильное приложение "Резерв+". Это простой и эффективный способ обновить свои данные без необходимости посещать Территориальный центр кадрового обеспечения.

«Резерв+» - это мобильное приложение от Министерства обороны, которое предоставляет возможность военнообязанным обновить свои личные данные согласно законодательству.

Как пользоваться Резервом+?

Загрузка приложения: Загрузите приложение «Резерв+» из официальных маркетов App Store или Google Play.

Авторизация с помощью BankID: Зарегистрируйтесь в приложении, авторизовавшись с помощью BankID. Выберите свой банк и введите необходимые данные.

Обновление данных: После регистрации введите свои актуальные контактные данные: номер телефона, электронную почту и фактическое место жительства.

Подтверждение и получение выписки: После ввода и подтверждения данных получите выписку об актуализации данных, заверенную официально.

Сейчас не существует такого понятия, как электронная повестка. Законодательно принципы оповещения граждан не менялись - повестка может быть вручена только лично и под подпись, как и раньше.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВВК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а позже в случае необходимости.

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