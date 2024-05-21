Електронна черга працює у всіх ТЦК у тестовому режимі, — Міноборони

У кожному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки з’явилася електронна система запису.

Фото: Міноборони

В усіх територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) України в тестовому режимі запрацювала електронна черга для оновлення даних. Про це повідомляє Міноборони.

Там зазначили, що тепер військовозобов'язаним не потрібно стояти у черзі, щоб оновити свої дані. Достатньо лише записатися онлайн і прийти в ТЦК у визначений час.

"Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Ми вже маємо досвід її створення, тому досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК і СП",- зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Записатися до електронної черги військовозобов’язані можуть за посиланням. Для того, щоб встати в е-чергу, потрібно вказати область, місто, ТЦК та СП та власні контактні дані для запису.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Заздалегідь записатися вже можна до 19 ТЦК.

Крім того, відомо, що у застосунку Резерв+ з’явиться військово-обліковий документ, аналог документів з Дії.

Зауважимо, що застосунок Резерв+, у якому можна оновити дані без візиту до ТЦК, вже можна завантажити на смартфон. В ньому буде електронний аналог військово-електронного документа, аналог документів, які зараз доступні у сервісі Дія.

Крім того, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

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