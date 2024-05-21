Электронная очередь работает во всех ТЦК в тестовом режиме — Минобороны

В каждом территориальном центре комплектования и социальной поддержки появилась электронная система записи.

Фото: Минобороны

Во всех территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Украины в тестовом режиме заработал электронный черед для обновления данных. Об этом сообщает Минобороны.

Там отметили, что теперь военнообязанным не следует стоять в очереди, чтобы обновить свои данные. Достаточно записаться онлайн и прийти в ТЦК в определенное время.

"Мы услышали обращение наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. У нас уже есть опыт ее создания, поэтому достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Записаться в электронную очередь военнообязанные могут по ссылке. Для того чтобы встать в е-очередку, нужно указать область, город, ТЦК и СП и собственные контактные данные для записи.

Напомним, Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку. Заранее записаться можно до 19 ТЦК.

Кроме того, известно, что в приложении Резерв+ появится военно-учетный документ, аналог документов из Дії.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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