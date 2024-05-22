Как заполнять налоговую декларацию по сбору в случае исправления самостоятельно выявленных ошибок: разъяснение

В ГНС объяснили нюансы заполнения налоговой декларации по туристическому сбору при исправлении самостоятельно выявленных ошибок.

Налоговая служба в Тернопольской области рассказывает, как заполнять налоговую декларацию по сбору в случае исправления самостоятельно выявленных ошибок.

Зазначається, що відповідно до пп. 268.7.3 ПКУ базовий податковий (звітний) період з туристичного збору дорівнює календарному кварталу.

Підпунктом 49.18.2 ПКУ визначено, що податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Згідно з абзацом першим п. 50.1 ПКУ, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені (абзац другий п. 50.1 ПКУ).

Форма податкової декларації з туристичного збору (далі – Декларація), затверджена наказом Мінфіну від 09.07.2015 №636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору» із змінами та доповненнями, передбачає заповнення додатка до Декларації «Розрахунок № податкового зобов’язання з туристичного збору» (далі – Додаток), який є її невід’ємною частиною.

Виправлення самостійно виявлених помилок платником туристичного збору за податковий період, що минув, здійснюється шляхом подання уточнюючої Декларації з позначкою «Уточнююча», або у разі уточнення показників раніше поданої Декларації у складі Декларації з позначкою «Звітна» або «Звітна нова» за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, та додатка, при цьому в заголовній частині зазначається квартал, що уточнюється.

Декларація та додаток до неї подаються за кожний минулий податковий період, що уточнюється, окремо із заповненням рядків та розділів з урахуванням приміток.

У разі коригування податкового зобов’язання з туристичного збору, уточнення (виправлення) сум туристичного збору при самостійному виявленні помилок за минулий податковий період заповнюються рядки 4 - 8 розд. І «Розрахунок податкового зобов’язання» додатка.

По кожному рядку у колонці 13 зазначається сума нарахованого туристичного збору:

у рядку 4 зазначається та сума збору, що була зазначена у поданій до контролюючого органу Декларації, та яка визнається платником помилковою (рядок 3 додатка до Декларації, що уточнюється);

у рядку 5 вказується уточнена «правильна» сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період, у якому виявлено помилку;

у рядку 6 зазначається сума збору (недоплата), що збільшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (позитивне значення, яке обчислюється за формулою: рядок 5 - рядок 4), яка переноситься до рядка 8.2 «податкове зобов’язання, що уточнюється до збільшення» Декларації;

у рядку 7 вказується сума збору, що зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (позитивне значення, яке обчислюється за формулою: рядок 4 - рядок 5), яка переноситься до рядка 8.3 «податкові зобов’язання, що уточнюються до зменшення» Декларації.

В одній уточнюючій Декларації не можуть бути одночасно заповнені рядки 6 та 7.

Якщо заповнений рядок 6, тобто виявлено заниження суми податкових зобов’язань у раніше поданій Декларації, то обов’язково має бути заповнений рядок 8, де у колонці 13 зазначається розмір штрафної санкції (рядок 6 х 3 відс. або 5 відс.), визначеної згідно з нормами пп. «а» або «б» абзацу четвертого п. 50.1 ПКУ: якщо сума недоплати визначена Декларацією з відміткою «Звітна», «Звітна нова», застосовується штраф у розмірі 5 відс.; якщо сума недоплати визначена Декларацією з відміткою «Уточнююча», застосовується штраф у розмірі 3 відсотка.

Значення колонки 13 рядка 8 додатка переноситься до рядка 8.4 «сума штрафу» Декларації.

Водночас Законом №3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» внесено зміни з 01.08.2023, зокрема, до п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, який доповнено новим пп. 69.38, згідно з яким тимчасово, на період з 01 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, запровадженого Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ПКУ, та пені.

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