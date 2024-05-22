Депутатам могут запретить нарушать гендерное равенство и разговаривать по мобильному на комитетах – Верховная Рада вернулась к проекту о депутатской этике

Депутаты примут закон о гендерном равенстве и противодействии сексизму в Верховной Раде, предусматривающий распределение должностей на депутатов разного пола.

В Верховной Раде решили вернуться к рассмотрению законопроекта 5005, внесенного еще в феврале 2021 года. Он предусматривает определенные правила этики для народных депутатов, а также направлен на обеспечение гендерного равенства и противодействие сексизму.

В частности, предлагается установить, что первый заместитель и заместитель спикера должны быть представителями разного пола. Напомним, что сейчас так и есть.

Также авторы предлагают, чтобы список для избрания председателей комитетов, а также первых заместителей, заместителей председателей и секретарей комитетов формировался с учетом обеспечения представительства женщин и мужчин и соответствовал принципу равных прав и возможностей.

«Не менее трети должностей председателей комитетов, а также треть должностей первых заместителей, заместителей председателей и секретарей комитетов должны быть заняты представителями каждого пола. Первый заместитель председателя или секретарь комитета должны быть противоположного председателю комитета пола. Не допускается формирование персонального состава комитета только из народных депутатов одного пола» - говорится в законопроекте.

Также ко всем законопроектам должны будут добавлять оценку гендерного влияния.

А официальные делегации Верховной Рады будут формироваться с учетом «необходимости обеспечения участия женщин и мужчин в их составе».

Законопроектом дается определение сексизма. Это нежелательное для лица и/или группы лиц определенного пола поведение, целью или следствием которого является унижение человеческого достоинства по половому признаку или создание в отношении такого лица или группы лиц, учитывая их половую принадлежность, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы (среды).

Судя по зарегистрированному в Верховной Раде постановлению о принятии этого законопроекта за основу, его планируют рассмотреть в ближайшее время.

Среди прочего, в законе о Регламенте Верховной Рады предлагается конкретизировать, что на пленарном заседании народный депутат не должен препятствовать изложению или восприятию выступления (восклицаниям, аплодисментам, вставаниям, разговорам по мобильному телефону и т.п.), употреблять оскорбительные высказывания и непристойные слова, в том числе употреблять оскорбительные высказывания целью или следствием которых является унижение человеческого достоинства по признакам расы, национальности, религиозным убеждениям, инвалидности, полу или другим признакам, призывать к незаконным действиям.

Напомним, что если народный депутат, депутатская фракция (депутатская группа), в адрес которых были произнесены оскорбительные слова, или не менее десяти народных депутатов считают, что конфликт не исчерпан, они подают заявление в комитет регламента. Верховная Рада может принять решение о лишении народного депутата права участвовать в пленарных заседаниях (до 5 пленарных заседаний).

При этом предлагается добавить норму, согласно которой такое решение не лишает народного депутата и других лиц, в адрес которых были произнесены оскорбительные слова, в том числе употреблены оскорбительные высказывания целью или следствием которых является унижение человеческого достоинства, права на обращение за защитой своих нарушенных прав в порядке, предусмотренном Законом «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».

Кроме того, авторы предлагают установить, что народные депутаты и лица, присутствующие на заседании комитета, не должны препятствовать изложению или восприятию выступлений (восклицаниям, аплодисментам, вставаниям, разговорам по мобильному телефону и т.п.), употреблять оскорбительные высказывания и непристойные слова, в том числе употреблять оскорбительные высказывания целью или следствием которых является унижение человеческого достоинства по признакам расы, национальности, религиозным убеждениям, инвалидности, полу или другим признакам, призывать к незаконным действиям.

В случае нарушения народными депутатами или лицами, присутствующими на заседании, порядке проведения заседания или препятствования проведению заседания комитета по решению комитета, такие народные депутаты или лица могут быть удалены из помещения, где проводится заседание комитета.

Почему в этот законопроект решили вернуться именно сейчас, через 3 года после внесения, пока неизвестно.

Автор: Наталья Мамченко

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