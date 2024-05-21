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Как стать водителем: алгоритм действий при получении удостоверения впервые

23:59, 21 мая 2024
Что нужно, чтобы получить удостоверение водителя впервые – советы и лайфхаки от МВД.
Как стать водителем: алгоритм действий при получении удостоверения впервые
Источник фото: Главный сервисный центр МВД
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Уметь управлять автомобилем в наше время – не прихоть, а необходимость. Но быть участником дорожного движения в качестве водителя – это, в первую очередь, ответственность. В Главном сервисном центре МВД рассказали, что нужно, чтобы получить водительское удостоверение впервые.

Т еоретический экзамен. Составляется в сервисном центре МВД, не обязательно проходить обучение в автошколе. Можно готовиться самостоятельно с помощью онлайн-тренажера по ПДД.

Практический экзамен. Надо пройти обучение в автошколе. Сначала кандидат в водители сдает внутренний практический экзамен в автошколе, а затем – в сервисном центре МВД.

Для сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД медицинская справка обязательна.

В случае, если кандидат в водители не сдал практический экзамен в сервисном центре МВД, следующая попытка может быть не раньше, чем через 10 календарных дней. Считать следует начиная со следующего дня после неудачной сдачи экзамена.

Для сдачи практического экзамена предоставляется неограниченное количество попыток в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки.

Лицо, сдающее практический экзамен в сервисном центре МВД, получает первое удостоверение водителя сроком действия на 2 года.

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