Як стати водієм: алгоритм дій при отриманні посвідчення вперше

Що потрібно, щоб отримати посвідчення водія вперше – поради та лайфхаки від МВС.

Джерело фото: Головний сервісний центр МВС

Вміти керувати автівкою в наш час – не забаганка, а необхідність. Але бути учасником дорожнього руху у якості водія – це в першу чергу відповідальність. У Головному сервісному центрі МВС розповіли, що потрібно, щоб отримати посвідчення водія вперше.

Теоретичний іспит. Складається у сервісному центрі МВС, не обов’язково проходити навчання в автошколі. Можна готуватися самостійно за допомогою онлайн-тренажера із ПДР.

Практичний іспит. Треба пройти навчання в автошколі. Спочатку кандидат у водії складає внутрішній практичний іспит в автошколі, а потім – у сервісному центрі МВС.

Для складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС медична довідка обовʼязкова.

У разі, якщо кандидат у водії не склав практичний іспит у сервісному центрі МВС, то наступна спроба може бути не раніше, ніж через 10 календарних днів. Рахувати варто починаючи з наступного дня після невдалого складання іспиту.

Для складання практичного іспиту надається необмежена кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки.

Особа, що склала практичний іспит у сервісному центрі МВС, отримує перше посвідчення водія строком дії на 2 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.