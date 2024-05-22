На Львівщині внаслідок наїзду мотоцикла загинув велосипедист

Попередньо правоохоронці встановили, що 16-річний хлопець, керуючи мотоциклом «Yamaha», здійснив наїзд на велосипедиста.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області внаслідок наїзду мотоцикла загинув велосипедист. Як повідомили у поліції області, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 19 травня ввечері у місті Соснівка.

Як попередньо встановили правоохоронці, 16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом «Yamaha», здійснив наїзд на велосипедиста, також жителя Соснівки віком 82 роки. Від отриманих травм велосипедист помер на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі проводиться досудове розслідування.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Рівному 12-річні дівчата на електросамокаті врізалися в автівку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.