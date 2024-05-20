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У Рівному 12-річні дівчата на електросамокаті врізалися в автівку

23:02, 20 травня 2024
Слідчі за цим фактом проводять перевірку.
У Рівному 12-річні дівчата на електросамокаті врізалися в автівку
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У місті Рівне діти каталися на електросамокаті та врізались в авто. На щастя, обидві дівчинки внаслідок ДТП попередньо отримали незначні тілесні ушкодження. Про це повідомили у поліції.

Як зазначається, автопригода сталася 18 травня близько 22 години.

Слідчий встановив, що 12-річна рівнянка їхала на електросамокаті «Audi» разом із пасажиркою — 12-річною жителькою села Ільпінь. Дівчинка, виїжджаючи із другорядною дороги, в’їхала в автомобіль «Hyundai Accent» під керуванням 30-річного жителя обласного центру, який рухався по головній. 

У поліції повідомляють, що слідчі за цим фактом проводять перевірку. Водій легковика був тверезий.

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