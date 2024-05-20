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ВРП погодила перерозподіл бюджетних видатків між ДСА та теруправлінням ДСА в Києві

15:50, 20 травня 2024
Бюджетні асигнування в сумі 500,00 тис. грн збільшили за рахунок зменшення бюджетних асигнувань за напрямом видатків «Нерозподілені видатки».
ВРП погодила перерозподіл бюджетних видатків між ДСА та теруправлінням ДСА в Києві
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Вища рада правосуддя погодила перерозподіл бюджетних видатків між ДСА України та ТУ ДСА України в місті Києві. Про це повідомили на офіційному сайті ДСА.

Обґрунтовуючи пропозиції щодо перерозподілу видатків, т. в. о. голови Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) Максим Пампура зазначив, що до ДСА України надійшло звернення Територіального управління ДСА України в місті Києві щодо необхідності збільшення бюджетних асигнувань для облаштування залу судового засідання Святошинського районного суду міста Києва металевим захисним огородженням для розгляду кримінальної справи за участю великої кількості обвинувачених.

Зазначені бюджетні асигнування в сумі 500,00 тис. грн запропоновано збільшити за рахунок зменшення бюджетних асигнувань за напрямом видатків «Нерозподілені видатки (резерв)».

Тож, на засіданні 16 травня Вища рада правосуддя вирішила погодити перерозподіл видатків в розрізі Державної судової адміністрації України та Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві.

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