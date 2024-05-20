ВСП согласовал перераспределение бюджетных расходов между ГСА и теруправлением ГСА в Киеве

Бюджетные ассигнования в сумме 500,00 тыс. грн. увеличили за счет уменьшения бюджетных ассигнований по направлению расходов «Нераспределенные расходы».

Высший совет правосудия согласовал перераспределение бюджетных расходов между ГСА Украины и ТУ ГСА Украины в Киеве. Об этом сообщили на официальном сайте ГСА.

Обосновывая предложения по перераспределению расходов, в. о. председателя Государственной судебной администрации Украины (далее – ГСА Украины) Максим Пампура отметил, что в ГСА Украины поступило обращение Территориального управления ГСА Украины в Киеве относительно необходимости увеличения бюджетных ассигнований для обустройства зала судебного заседания Святошинского районного суда города Киева металлическим защитным ограждением для рассмотрения уголовного дела с участием большого количества обвиняемых.

Указанные бюджетные ассигнования в сумме 500,00 тыс. грн. предложено увеличить за счет уменьшения бюджетных ассигнований по направлению расходов «Нераспределенные расходы (резерв)».

На заседании 16 мая Высший совет правосудия решил согласовать перераспределение расходов в разрезе Государственной судебной администрации Украины и Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в городе Киеве.

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