Минстратегпром расширил критерии бронирования работников на оборонных предприятиях: основные изменения и список документов

Заводы и компании, производящие вооружение и технику для украинской армии, получат больше шансов забронировать своих работников.

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Министерство по стратегическим отраслям промышленности расширило перечень критериев для бронирования работников оборонно-промышленного комплекса. Соответствующий Приказ вступил в силу 17 мая 2024 года.

Изменения касаются тех критериев, которые дают основание для бронирования от 50% работников независимо от военно-учетной специальности.

Теперь предприятия, учреждения и организации, задействованные в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг оборонного назначения по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей должны соответствовать одному из двух критериев:

1. Быть исполнителем или соисполнителем:

государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны относительно производства товаров, выполнения работ и услуг, указанных в предыдущем абзаце;

или договора производства товаров оборонного назначения из средств других внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Украины.

При этом товары оборонного назначения обязательно должны быть поставлены в воинские части Вооруженных сил Украины и другие военные формирования.

Независимо от источника финансирования более 50% от общего объема производства предприятия должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

2. Получать финансовую государственную поддержку в виде грантов согласно Порядку предоставления финансовой поддержки для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны (Brave1), утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 08 марта 2024 N 262.

Таким образом, изменения фактически расширяют список критериев. Первый объединяет те два, которые до сих пор действовали, добавляя при этом внебюджетные источники финансирования. А второй позволяет получить основание для бронирования компаниям, которые находятся на стадии разработки своего продукта в сфере ОПК.

Для тех предприятий, которые уже начали путь согласно процедуре, действующей по сей день, ничего не меняется.

Переліки документів та алгоритми дій згідно з оновленнями:

Критерій 1

Для виконавців/співвиконавців держконтракту:

1) Погоджені державним замовником відомості про укладений підприємством з державним замовником у сфері оборони державний контракт, який перебуває у процесі виконання з обов’язковим зазначення вартості товарів, робіт, послуг за останній звітний період.

АБО

Відомості про залучення підприємства на підставі договорів, зокрема зовнішньоекономічних договорів, до виконання такого державного контракту.

Для співвиконавця держконтракту ці відомості мають бути погоджені також і виконавцем.

Має бути зазначено: дату, номер та термін дії контракту, на підставі якого підприємство, установа і організація залучено до виконання (співвиконання) державного контракту;

Для виконавців договору з позабюджетними джерелами фінансування:

АБО

Договір щодо виробництва товарів оборонного призначення, зокрема озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, укладений з військовою частиною Збройних сил України (іншим військовим формуванням) – у разі виконання такого договору за рахунок коштів інших позабюджетних джерел.

АБО

Тристоронній договір щодо виробництва товарів оборонного призначення, зокрема озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, укладений з військовою частиною Збройних сил України (іншим військовим формуванням) та благодійною організацією – у разі фінансування такої продукції за рахунок коштів благодійної допомоги.

Для співвиконавця договору ці відомості мають бути погоджені також і виконавцем.

Має бути зазначено: дату, номер та термін дії договору, на підставі якого підприємство, установа і організація залучено до виконання (співвиконання) договору.

2) Акт прийому-передачі вироблених підприємством товарів оборонного призначення, зокрема озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, погоджений військовою частиною Збройних сил України (іншим військовим формуванням)

3) Звітність за аналогією з державними контрактами:

- підприємства, установи і організації державної форми власності:

звіт про виконання фінансового плану за відповідний період (квартал, рік);

підтверджені держзамовником/замовником відомості про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення (із зазначенням об’єму у відповідному еквіваленті);

АБО

відомості про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення відповідно до державного контракту/договору (державних контрактів/договорів) за звітній період.

АБО

відомості про отримання попередньої оплати (виписка з рахунку підприємства з обов'язковим зазначенням від кого отримано оплату) за продукцію, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення відповідно до державного контракту/договору (державних контрактів/договорів) за звітній період.

Для співвиконавця держконтракту/договору ці відомості мають бути підтверджені також і виконавцем.

- підприємства, установи і організації недержавної форми власності:

Звіт про фінансові результати за рік (півріччя) (форма 2) з відміткою (штампом) контролюючого органу, який отримав звіт. Обов’язково зазначити дату її отримання, або додати квитанцію про прийняття звіту, якщо його подавали в електронному вигляді;

АБО

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції за попередній рік разом з квитанцією про прийняття звіту;

підтверджені державним замовником відомості про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення (із зазначенням об’єму у відповідному еквіваленті);

АБО

відомості про отримання (постачання) продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного призначення відповідно до номенклатури продукції промисловості (НПП) відповідно до державного контракту (державних контрактів) за звітній період.

Критерій 2

1. Для визначення підприємства, яке отримало державну підтримку у вигляді гранту для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони, необхідно подати належним чином завірену копію грантового договору, укладеного з Фондом розвитку інновацій;

2. Підтвердження про отримання грантових коштів - відомості про отримання оплати (виписка з рахунку підприємства з підтвердженням надходження оплати від грантодавця).

Алгоритм дій для Критерію 1

1. Опрацювати в паперовому вигляді відповідні документи;

2. Погодити викладені вище відомості у державного замовника (військова частина чи інше збройне формування) підписом уповноваженої особи та печаткою органу управління (організації, установи), яка уклала державний контракт/договір від імені державного замовника;

3. Надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому. У листі зазначити: ідентифікаційний код ЄДРПОУ, юридичну адресу, основні види діяльності, прізвище керівника підприємства та його контактний телефон. Разом із листом надіслати й додатки – вищезазначені відомості, погоджені державним замовником, та додати:

або Звіт про фінансові результати за рік (квартал) (Форма2) з відміткою (штампом) контролюючого органу, який отримав звіт, із зазначенням дати його отримання або квитанцією про прийняття звіту у разі його подання засобами електронного зв’язку,

або Звіт про виконання фінансового плану (для підприємств державної форми власності) (Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції та квитанцію про прийняття звіту (для підприємств недержавної форми власності).

Алгоритм дій для Критерію 2

1. Опрацювати в паперовому вигляді відповідні документи;

2. Надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому. У листі зазначити: ідентифікаційний код ЄДРПОУ, юридичну адресу, основні види діяльності, прізвище керівника підприємства та його контактний телефон.

Вказується, що Мінстратегпром не займається безпосередньо бронюванням працівників, а лише визначає критерії та відповідність поданих підприємством, установою і організацією, документів цим критеріям.

За результатами розгляду Мінстратегпромом ухвалюється відповідне рішення згідно з вимогами Наказу Мінстратегпрому від 23.02.2023 № 27.

Подальші дії – згідно з Постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76.

Вказується, що зазначена вище інформація подається до Мінстратегпрому відповідно до вимог законодавства про доступ до інформації з обмеженим доступом.

Адреси:

в електронному вигляді (обов’язково разом з електронним цифровим підписом): [email protected];

в паперовому вигляді: 01054, м. Київ, вул. Івана Франка, 21/23.

Телефон для довідок: (044) 298 08 71 (08:30-17:30)

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