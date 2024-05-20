В Луцке бойцы ГСЧС спасли парня, заблудившегося в зарослях над обрывистым берегом

Чрезвычайники спасли 20-летнего парня.

Источник фото: ГСЧС

В Луцке спасатели помогли парню, который заблудился в зарослях на берегу реки. Как рассказали в ГСЧС Украины, около полуночи на линию 112 поступило сообщение о том, что на берегу реки Стырь заблудился 20-летний парень.

Пока хватало заряда мобильного, парень пытался подсвечивать дорогу, но потом оказался в темноте в зарослях, над обрывистым берегом реки. Его знакомая находилась на противоположном берегу и просила о помощи.

Спасатели на лодке добрались до места, где находился парень, и переправили его на противоположный берег.

Источник фото: ГСЧС

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