В Киеве кратковременно ограничат движение на одной из улиц: на какой период

С 21 по 24 мая на улице Академика Заболотного будут кратковременно ограничивать движение транспорта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Со вторника, 21 мая, до пятницы, 24 мая, кратковременно будут ограничивать движение транспорта на улице Академика Заболотного – от улицы Пироговский путь до улицы Академика Тронька и обратном направлении.

Ограничения будут применяться с 08:00 до 17:00.

Как объясняют в КГГА, работники КП ШЭУ «Магистраль» будут выполнять работы по заливке трещин.

Напомним, что в Киеве из-за проведения ремонтных работ до 15 июня частично ограничат движение транспорта на Северном мосту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.