На Виннитчине люди упали в 8-метровый колодец

Как люди попали в колодец и что привело к гибели женщины устанавливают соответствующие органы.

Источник фото: ГСЧС

В Винницкой области спасатели достали из 8-метровой глубины двух человек, упавших в колодец. Как сообщили в ГСЧС Украины, трагедия произошла в селе Адамовка Барской общины.

Чрезвычайщики подняли 62-летнего мужчину и передали его бригаде скорой.

К сожалению, 64-летнюю женщину достали уже без признаков жизни.

«Как пострадавшие попали в колодец и что привело к гибели человека, сейчас устанавливают соответствующие органы», - отмечают в ГСЧС.

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