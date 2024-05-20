На Виннитчине люди упали в 8-метровый колодец

В Винницкой области спасатели достали из 8-метровой глубины двух человек, упавших в колодец. Как сообщили в ГСЧС Украины, трагедия произошла в селе Адамовка Барской общины.
Чрезвычайщики подняли 62-летнего мужчину и передали его бригаде скорой.
К сожалению, 64-летнюю женщину достали уже без признаков жизни.
«Как пострадавшие попали в колодец и что привело к гибели человека, сейчас устанавливают соответствующие органы», - отмечают в ГСЧС.
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