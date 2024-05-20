На Вінниччині люди впали у 8-метрову криницю

Як люди потрапили до колодязя та що призвело до загибелі жінки наразі встановлюють відповідні органи.

Джерело фото: ДСНС

У Вінницькій області рятувальники дістали з 8-метрової глибини двох людей, які впали у криницю. Як повідомили у ДСНС України, трагедія трапилася в селі Адамівка Барської громади.

Надзвичайники підняли 62-річного чоловіка та передали його бригаді «швидкої».

На жаль, 64-річну жінку дістали вже без ознак життя.

«Як постраждалі потрапили до колодязя та що призвело до загибелі людини наразі встановлюють відповідні органи», - зазначають у ДСНС.

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