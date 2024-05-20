У Києві короткочасно обмежать рух на одній із вулиць: на який період

Із 21 до 24 травня на вулиці Академіка Заболотного короткочасно обмежуватимуть рух транспорту.

З вівторка, 21 травня, до п’ятниці, 24 травня, короткочасно обмежуватимуть рух транспорту на вулиці Академіка Заболотного – від вулиці Пирогівський шлях до вулиці Академіка Тронька та у зворотному напрямку.

Обмеження застосовуватимуть з 08:00 до 17:00.

Як пояснюють у КМДА, працівники КП ШЕУ «Магістраль» виконуватимуть роботи із заливки тріщин.

Нагадаємо, що у Києві через проведення ремонтних робіт до 15 червня частково обмежили рух транспорту на Північному мосту.

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