У Луцьку бійці ДСНС врятували хлопця, який заблукав у заростях над обривистим берегом

Надзвичайники врятували 20-річного хлопця.

Джерело фото: ДСНС

У Луцьку рятувальники допомогли хлопцю, який заблукав у заростях на березі ріки. Як розповіли у ДСНС України, близько опівночі на лінію 112 надійшло повідомлення про те, що на березі річки Стир заблукав 20-річний хлопець.

Допоки вистачало заряду мобільного, хлопець намагався підсвічувати дорогу, але згодом опинився у темряві в заростях, над обривистим берегом ріки. Його знайома перебувала на протилежному березі й просила допомоги.

Рятувальники на човні дісталися до місця, де перебував молодик, і переправили його на протилежний берег.

Джерело фото: ДСНС

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