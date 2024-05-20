В Ровно 12-летние девочки на электросамокате врезались в автомобиль

Следователи по этому факту проводят проверку.

В городе Ровно дети катались на электросамокате и врезались в машину. К счастью, обе девочки в результате ДТП предварительно получили незначительные телесные повреждения. Об этом сообщили в полиции.

Как отмечается, происшествие произошло 18 мая около 22 часов.

Следователь установил, что 12-летняя жительница Ровно ехала на электросамокате «Audi» вместе с пассажиркой — 12-летней жительницей села Ильпинь. Девочка, выезжая со второстепенной дороги, въехала в автомобиль Hyundai Accent под управлением 30-летнего жителя областного центра, который двигался по главной.

В полиции сообщают, что следователи по этому факту проводят проверку. Водитель легковушки был трезв.

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