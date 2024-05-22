На Львовщине в результате наезда мотоцикла погиб велосипедист

Предварительно правоохранители установили, что 16-летний парень, управляя мотоциклом «Yamaha», совершил наезд на велосипедиста.

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Во Львовской области в результате наезда мотоцикла погиб велосипедист. Как сообщили в полиции области, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 мая вечером в городе Сосновка.

Как предварительно установили правоохранители, 16-летний местный житель, управляя мотоциклом «Yamaha», совершил наезд на велосипедиста, также жителя Сосновки в возрасте 82 лет. От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Ровно 12-летние девочки на электросамокате врезались в автомобиль.

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