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Минэнерго готовит решение о «посильном тарифе» на электричество для населения

18:49, 21 мая 2024
Окончательного решения по конкретной цене пока нет.
Минэнерго готовит решение о «посильном тарифе» на электричество для населения
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Министерство энергетики сейчас продолжает расчеты по тарифам на электроэнергию для населения. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что окончательного решения еще нет.

«Осуществляются расчеты по условиям специальных обязанностей по разным ценам. Но они основываются прежде всего на том, что для населения это должны быть посильные тарифы», - сказал Колесник.

По его словам, незначительное повышение тарифов на свет для населения в прошлом году позволило энергетикам восстановить 3 ГВт мощности электростанций.

«Окончательного решения по конкретной цене нет», - подчеркнул заместитель министра.

Кроме того, Николай Колесник отметил, что министерство также активно работает над привлечением финансирования от международных партнеров для проведения ремонтов на генерации.

Ранее в Минэнерго призывали бизнес устанавливать генераторы и солнечные панели.

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