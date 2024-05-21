Минэнерго призывает бизнес устанавливать генераторы и солнечные панели

Украинскому бизнесу рекомендуют обеспечить себя резервной генерацией.

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Министерство энергетики Украины рекомендует бизнесу устанавливать резервные генераторы и солнечные панели для самообеспечения электроэнергией. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

Колесник отметил, что установление резервной генерации является экономически выгодным и поможет подготовиться к отопительному сезону. «Для бизнеса, не будет лишним установить резервную генерацию. Таким образом мы сможем подготовиться к следующему отопительному сезону», - сказал он.

Заместитель министра также отметил, что для бизнеса созданы все необходимые условия для реализации таких проектов.

Он подчеркнул, что установка резервных генераторов и солнечных панелей является коммерчески выгодным шагом для бизнеса. «Сейчас рыночные условия уже достаточно экономически выгодными, для того чтобы устанавливать резервное питание генерации и покрывать собственные потребности для бизнеса. В случае генерации сверх собственных нужд, есть возможность продавать это в энергосеть. На самом деле, эти инструменты являются коммерчески выгодными. Именно поэтому мы и призываем бизнес работать на этом направлении, по общим европейским правилам», - отметил Колесник.

По его словам, рынок установки солнечных панелей в Украине уже развит, и это полностью рыночный механизм, который поможет бизнесу удовлетворить свои потребности и поддержать энергетику страны. «Наличие собственной генерации для собственных нужд является важным шаг для самообеспечения», - подчеркнул чиновник.

Напомним, для бизнеса с начала лета начнут действовать новые предельные цены на электроэнергию.

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