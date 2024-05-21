Практика судов
  1. В Украине

Минэнерго призывает бизнес устанавливать генераторы и солнечные панели

17:11, 21 мая 2024
Украинскому бизнесу рекомендуют обеспечить себя резервной генерацией.
Минэнерго призывает бизнес устанавливать генераторы и солнечные панели
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство энергетики Украины рекомендует бизнесу устанавливать резервные генераторы и солнечные панели для самообеспечения электроэнергией. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

Колесник отметил, что установление резервной генерации является экономически выгодным и поможет подготовиться к отопительному сезону. «Для бизнеса, не будет лишним установить резервную генерацию. Таким образом мы сможем подготовиться к следующему отопительному сезону», - сказал он.

Заместитель министра также отметил, что для бизнеса созданы все необходимые условия для реализации таких проектов.

 Он подчеркнул, что установка резервных генераторов и солнечных панелей является коммерчески выгодным шагом для бизнеса. «Сейчас рыночные условия уже достаточно экономически выгодными, для того чтобы устанавливать резервное питание генерации и покрывать собственные потребности для бизнеса. В случае генерации сверх собственных нужд, есть возможность продавать это в энергосеть. На самом деле, эти инструменты являются коммерчески выгодными. Именно поэтому мы и призываем бизнес работать на этом направлении, по общим европейским правилам», - отметил Колесник.

По его словам, рынок установки солнечных панелей в Украине уже развит, и это полностью рыночный механизм, который поможет бизнесу удовлетворить свои потребности и поддержать энергетику страны. «Наличие собственной генерации для собственных нужд является важным шаг для самообеспечения», - подчеркнул чиновник.

Напомним, для бизнеса с начала лета начнут действовать новые предельные цены на электроэнергию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин до сих пор не опубликовал постановление о регулировании применения Резерв+

Приложение Резерв+ не упоминается ни в одном нормативно-правовом акте, что может вызвать вопросы о юридических последствиях совершаемых в приложении действий.

На экономическое бронирование смогут претендовать работодатели, платящие работникам «белую» зарплату не меньше средней по отрасли

Правила экономического бронирования могут появиться в законопроекте о «клубе белого бизнеса» - основные критерии попадания в такой «клуб» это уровень уплаты налогов и уровень заработной платы, который предприниматель платит своим работникам.

За публичное отождествление журналистами адвоката и клиента смогут оштрафовать до 5100 грн

За публичное, в том числе через СМИ, журналистов, общественные объединения отождествление лицом адвоката и клиента предлагается штрафовать.

Граждане, снятые с военного учета в связи с выездом за границу, обязаны лично прибыть в ТЦК до 16 июня для постановки на учет

Граждане Украины, снятые с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, обязаны до 16 июня стать на военный учет путем личного прибытия в ТЦК – постановление Кабмина.

Кабмин исключил норму, согласно которой женщины-медики, не стоящие на учете в ТЦК, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные

Теперь все женщины-медики и женщины-фармацевты должны стать на военный учет, если хотят работать дальше.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин
  • Євгеній Сидоров
    Євгеній Сидоров
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва