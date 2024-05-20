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Тарифи підвищать не тільки для населення: якими будуть граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 1 червня

18:13, 20 травня 2024
Нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу почнуть діяти від початку літа.
Тарифи підвищать не тільки для населення: якими будуть граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 1 червня
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З 1 червня для бізнесу підвищать максимальну ціну на електроенергію. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 20 травня.

Нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу почнуть діяти від початку літа.

На ринку на добу наперед:

  • з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 - 5600 грн/МВт-год (зараз 3000 грн/МВт-год)
  • з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-год (зараз з 07:00 до 08:00 - 5600 грн/МВт-год)
  • з 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-год (зараз - 7500 грн/МВт-год)

Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.

На балансуючому ринку:

  • з 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-год (зараз 4000 грн/МВт-год)
  • з 7:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 - ціна залишається 8250 грн/МВт-год
  • з 17:00 до 23:00 - 10 000 грн/МВт-год (зараз 8250 грн/МВт-год)
  • з 23:00 до 00:00 - 8250 грн/МВт-год (зараз 4000 грн/МВт-год)

Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт-год.

Раніше стало відомо, що тарифи на світло для населення зростуть, ймовірно, вже 1 червня. Наразі в Кабміні йдуть активні обговорення цього питання.

За прогнозами, ціна зросте приблизно вдвічі від сьогоднішніх цифр.

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