Тарифи підвищать не тільки для населення: якими будуть граничні ціни на електроенергію для бізнесу з 1 червня

З 1 червня для бізнесу підвищать максимальну ціну на електроенергію. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 20 травня.
Нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу почнуть діяти від початку літа.
На ринку на добу наперед:
Мінімальна гранична ціна залишається на рівні 10 грн/МВт-год.
На балансуючому ринку:
Мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт-год.
Раніше стало відомо, що тарифи на світло для населення зростуть, ймовірно, вже 1 червня. Наразі в Кабміні йдуть активні обговорення цього питання.
За прогнозами, ціна зросте приблизно вдвічі від сьогоднішніх цифр.
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