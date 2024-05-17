Тарифи на світло зростуть вже 1 червня: скільки може коштувати кіловат

Наразі в Кабміні йдуть активні обговорення щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення.

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Тариф на електроенергію для населення, ймовірно, зросте вже в 1 червня. Наразі в Кабміні йдуть активні обговорення цього питання. Про це розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в інтерв’ю «Телеграфу».

Нардеп розповів, що на даний момент в Уряді йдуть активні обговорення щодо підвищення тарифів на електроенергію для населення.

«У січні я прогнозував, що вартість електрики для населення цього року виросте вдвоє», — наголосив він.

За його січневим прогнозом, ціна зросте приблизно вдвічі від сьогоднішніх цифр. Тобто буде трохи менше ніж 6 гривень.

Також Нагорняк зазначив, що найближчими днями ситуація із вікдлюченням електроенергії має покращитись, але не у вечірні піки. Навіть імпорт електрики наразі не перекриває нестачу. Глобально стоїть велика задача з відновлення власної генерації.

«Нині йдуть переговори із західними фінансовими інституціями — щодо кредитів на відновлення генерації. Очевидно, це не швидкий процес. І, скажімо відверто, крім грошей на відновлення енергооб’єктів треба чимало часу», — пояснює Нагорняк.

Водночас голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко також підтвердив інформацію, що тарифи на електроенергію для населення зростуть вже у наступному місяці.

За його словами, Міненерго вже давно готував пакет документів щодо збільшення тарифів.

«З 1 червня тарифи зростуть для населення. Міненерго вже давно готував цей пакет документів», - сказав він.

Однак поки не затверджено, яким буде тариф.

«Орієнтовно тариф буде 3,5-4 грн. Міненерго для себе ще остаточно не вирішив. Втім, якщо ви встановите собі двозонний лічильник електроенергії, то друга зона це нічний тариф і ви будете сплачувати 50% від нового тарифу»», - зауважив Попенко.

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