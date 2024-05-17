Трагедія на Київщині: у річці Рось виявили тіло чоловіка

Наразі встановлюються обставини та причини смерті чоловіка.

В п’ятницю, 17 травня, у Білій Церкві Київської області у річці Рось виявили тіло чоловіка. Щоб дістати загиблого на берег на місце викликали рятувальників, передає пресслужба ДСНС.

Обставини та причини смерті чоловіка встановлять правоохоронці.

За словами рятувальників, 17 травня о 10:49 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що річці Рось в потонув чоловік.

«Для підняття тіла загиблого на берег залучалися рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста. По прибуттю до місця виклику рятувальники власними силами дістали тіло чоловіка, 1961 року народження», – розповіли в ДСНС.

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